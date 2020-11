Bilan de la saison la plus heureuse: Kristen Stewart et Mackenzie Davis font de Noël un classique

Malheureusement, cette réponse est un clan tendu et névrosé supervisé par Tipper (Mary Steenburgen) obsédée par Instagram. Le sombre statu quo est en outre maintenu par les deux sœurs de Harper: Sloane (Alison Brie), qui brandit des commentaires passifs-agressifs comme une canne à sucre aiguisée, et Jane (Mary Holland, qui a co-écrit le film avec DuVall), la perpétuellement ignorée enfant du milieu implacablement joyeux. Présentée comme la «colocataire» de Harper (les méta blagues queer commencent) mais traitée plus comme une réflexion après coup, Abby est prise dans le scénario cauchemardesque d’observer les traditions familiales sans jamais être autorisée à participer à sa juste place.

Contrairement à d’autres comédies romantiques qui comptent sur des slapstick ridicules pour remplir la dernière moitié de la formule, La saison la plus heureuse est terriblement drôle d’une manière qui englobe cette situation horrible. Un bâillon absurde a tout le monde caractérisant Abby comme une orpheline tragique de Dickens; La livraison impassible de Stewart ne fait que renforcer les indignités de plus en plus farfelues qu’Abby doit endurer, depuis qu’on lui demande de prendre la photo de Noël de la famille pour garder les jumeaux bratty de Sloane. Et là est comédie physique dans Harper et Abby s’appuyant sur des stéréotypes sur le «temps des filles», et des voyages aux toilettes en commun afin de voler toute trace de temps seul ensemble.

Mais pour une comédie romantique, La saison la plus heureuse est aussi un tearjerker inattendu. Son humour est souvent bordé de vérités amères sur le fait d’être (littéralement) poussé dans le placard, de cacher une relation à la vue de tous ou d’aimer quelqu’un qui ne peut pas être vrai sur qui il est vraiment.

Davis, qui a également joué une jeune femme paralysée de peur de sortir dans le Miroir noir épisode «San Junipero», fait presque Harper aussi antipathique dans son besoin désespéré de régresser à son auto d’adolescence. Le public est clairement du côté d’Abby, mais Harper n’a pas tort non plus.

Cette considération réfléchie de la grande variété d’histoires de coming-out témoigne de la distribution et de l’équipe extrêmement homosexuelles. DuVall, qui est sortie publiquement à l’époque de ses débuts en tant que réalisatrice, 2016 L’intervention, a puisé dans ses expériences d’être enfermé lors de la réalisation du classique queer 1999, Mais je suis une pom-pom girl. Stewart a été ouvert sur sa bisexualité pendant un certain temps; tandis que son personnage en 2019 les anges de Charlie était ostensiblement bizarre, le rôle d’Abby est tellement plus multiforme. Et tandis qu’il joue le patriarche lourd, Garber est gay, étant sorti publiquement en 2012 après des décennies de sa vie amoureuse étant un secret de polichinelle à Hollywood.

