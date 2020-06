Big Sur : La nouvelle version de macOs, présentée lundi dernier

macOS Big Sur comprend la plus grande mise à jour de Safari jamais réalisée et de puissantes améliorations des messages, des cartes et de la confidentialité. Cette nouvelle version a été présentée par Apple lundi dernier.

Durant la Keynote de la WWDC lundi dernier, Apple a présenté macOS Big Sur, la dernière version du système d’exploitation de bureau le plus avancé au monde. macOS Big Sur présente un magnifique redesign entièrement nouveau et pourtant immédiatement familier.

Mais qu’est ce que c’est le macOs big Sure exactement ?

« macOS Big Sur est une mise à jour majeure qui fait progresser la combinaison légendaire de la puissance d’UNIX et de la facilité d’utilisation du Mac, et fournit notre plus grande mise à jour de la conception depuis plus de dix ans », a déclaré Craig Federighi, Senior Vice Président of Software Engineering d’Apple. « Avec son look moderne et épuré, les améliorations considérables apportées aux principales applications, dont Safari, Messages et Cartes, et les nouvelles fonctions de confidentialité, nous pensons que tout le monde va adorer l’expérience révolutionnaire qu’offre MacOS Big Sur ».

Plus d’explication sur Safari et Messages

Safari regorge de nouvelles fonctionnalités, notamment une page d’accueil personnalisable, des onglets élégants et plus puissants, une traduction rapide et facile et un nouveau rapport sur la protection de la vie privée. La mise à jour Messages permet aux utilisateurs de Mac d’envoyer et de recevoir des messages plus personnels et plus expressifs, et aussi de suivre facilement les messages de groupe et d’interagir au sein de ceux-ci. Maps offre également une toute nouvelle expérience avec des fonctions immersives pour explorer et naviguer dans le monde.