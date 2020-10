Big Brother Saison 23 officiellement confirmée: obtenez tous les détails à l’intérieur

Big Brother Saison 23: CBS a officiellement annoncé Grand frère 23. Et les fans veulent connaître la date de début de la saison, le processus de casting, les prix en argent. Et aussi de potentiels invités récurrents. Ce n’est pas un mystère que Big Brother 22. All-Stars était une saison très inhabituelle pour le spectacle. Tout d’abord, la saison a dû être considérablement retardée en raison de la propagation mondiale du COVID-19. Ensuite, les générateurs ont décidé qu’il serait considérablement plus facile de mener des auditions virtuelles. Des auditions avec d’anciens invités que l’examen des débutants. Après tout, ces professionnels étaient autrefois clairs pour participer à l’émission. De plus, les fans avaient déjà révélé une inquiétude particulière chez ces candidats lorsqu’ils l’imaginaient pour la première fois.

Juste comme ça, le Grand frère les fans ont pu assister à la deuxième émission Toutes les étoiles saison dans l’histoire en 2020. Le casting était match avec beaucoup d’excitation. Et mais la saison s’est malheureusement avérée plus prévisible que beaucoup ne le soupçonnaient. Les fans ont également eu du mal à piqueter le Grand frère 22 flux en direct. Et beaucoup d’entre eux pleurent que les repas aient baissé cette année plus qu’ils ne l’ont jamais été par le passé. Étant donné à quel point le processus de casting a été controversé et mouvementé BB22, certains téléspectateurs ont exprimé leur inquiétude. Et inquiets de savoir si le programme reviendrait en 2021. De plus, certains fans se sont demandé si les producteurs rendraient la saison 23 encore différente Toutes les étoiles édition.

Big Brother Saison 23

CBS a officiellement publié Big Brother Saison 23 pour l’été 2021. Selon un communiqué de presse de CBS, la saison va effectivement être diffusée durant l’été. Et fermer toutes les rumeurs selon lesquelles CBS envisageait de diffuser BB23 en hiver et au printemps. Dans la déclaration, le réseau a également célébré que le Grand frère. Et All-Stars Live Supplies sur CBS All Access était un «Augmentation du pourcentage à deux chiffres. Et des points à l’étage la saison dernière à la fois dans les flux cumulés et le temps passé. » Casting pour BB23 est désormais gratuit, et il sera ouvert pendant quelques mois. Tous les candidats intrigués peuvent postuler via BigBrotherCasting.tv.

