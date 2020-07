De nombreuses organisations annulent leurs événements. Nous avons élargi le nôtre

Bon lundi et bienvenue à la BE Conference 2020!

Nous sommes ravis et un peu nerveux de donner vie à cette conférence. Les autres années, il s’agissait d’un rassemblement en personne d’une journée entière où nous avons tous pu rencontrer de nouvelles personnes et établir des liens. Mais la pandémie de coronavirus rend cela impossible pour le moment.

Alors que de nombreuses organisations annulent leurs événements cette année, nous avons tous senti qu’à une époque de défis et de changements bouleversants, nous ne voulions pas laisser passer la chance d’aller de l’avant ensemble. Discussion, apprentissage, mentorat, connexion au service de devenir la meilleure version de vous-même – c’est tout ce que BE Conference est, avec ou sans pandémie.

Lisez aussi: La Conférence BE 2020 démarre avec Eva Longoria, Niecy Nash, Tia Mowry, Kandi Burruss et plus

Au lieu d’annuler, nous avons étendu BE en tant qu’événement entièrement virtuel sur cinq jours d’activités, y compris le soir. Vous aurez l’occasion d’entendre des intervenants sur la confiance et l’autonomisation; en devenant un conteur puissant; sur l’inclusion croissante dans le divertissement; l’entrepreneuriat et comment être un patron avec un capital B.

Notre premier panel d’aujourd’hui présentait des super-héros à l’écran parlant de la confiance et de la maîtrise de votre carrière: l’étoile «Arrow» Katherine McNamara et star des «Outer Banks» Madison Bailey; Actrice «On My Block» Jessica Marie Garcia et l’étoile «Legends of Tomorrow» Vendeurs Maisie Richardson, avec notre modératrice, Jennifer Maas, journaliste de Wrap TV. Après ce panneau, vous pouvez vous connecter avec d’autres participants via notre chaîne WrapConnect Slack.

Plus tard dans la journée, je ferai une conversation en tête-à-tête avec Eva Longoria, dont le voyage de la petite ville de Corpus Christi, au Texas, à la mégastar, réalisatrice et productrice d’Hollywood est un modèle pour ce qui est possible aujourd’hui. Elle sera là, en direct.

Bien que nous ne soyons pas ici ensemble en personne, voici la partie passionnante: la conférence BE à l’ère virtuelle est au moins trois fois plus grande que ce que nous avons pu faire en personne. Plus de 700 d’entre vous se sont inscrits pour participer à nos panels, questions et réponses et mentorat cette semaine.

Lisez aussi: Les 2 clés pour développer votre compte Instagram, selon les commentaires des cofondateurs de Celebs

L’industrie du divertissement évolue, pour le mieux. La conversation nationale exigeant un changement au racisme systémique pénètre le divertissement et les médias d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Dans toutes les entreprises d’Hollywood, les individus reviennent sur leur propre histoire, reconsidèrent les émissions de télévision et les films du passé, examinent le processus du feu vert et déterminent qui a la chance de participer. Ils demandent: quelles sont les voix manquantes? Dans de nombreux cas, la réponse est des voix de couleur et de femmes.

Cela signifie une opportunité pour vous tous, et de nombreuses entreprises hollywoodiennes se sont engagées pour soutenir cet événement et vous aider dans votre cheminement de carrière. Faisons en sorte que vous ayez la chance de faire entendre votre voix, de lever la main, de trouver un mentor et de trouver l’histoire que vous voulez raconter.

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires à but non lucratif qui ont contribué à inaugurer cette conférence virtuelle BE et nous ont aidés à nous concentrer sur la compréhension des besoins et des ambitions des femmes de couleur – Colour of Change, LatinX House et LA Collab.

Merci à nos sponsors de souscription: Imagine Entertainment, Spotify, Audible, Gotham Group, Blumhouse Productions, AMC Networks, Maggie Begley Communications, Participant Media et Homegrown Pictures. Grâce à eux, nous avons pu offrir plus de 100 créneaux de mentorat à vos participants.

Nous tweeterons toute la semaine à # BeCon2020, veuillez vous y amuser. Et en avant à la conférence virtuelle BE 2020!