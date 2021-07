Soin de la peau : comment avoir une plus belle peau grâce au charbon actif ?

in

Le charbon actif est devenu un ingrédient star en cosmétique. Mais qu’est-ce que le charbon actif exactement ? C’est un ingrédient d’origine végétale déchaîné par ses pouvoirs détoxifiants, puisqu’il est capable de éliminer les impuretés, les toxines et toutes les saletés de la couche superficielle de la peau et des pores. Certaines propriétés l’ont placé comme une option parfaite pour celles qui ont le peau grasse ou mixte.

Mais d’où vient le charbon actif ? Eh bien, c’est une substance qui est extraite, comme son nom l’indique, de tout bois riche en carbone, comme la coque de noix de coco, l’écorce d’amande ou de noix.

Le charbon actif est obtenu en soumettant les coques de noix de coco à une pyrolyse à des températures comprises entre 200 et 400ºC et dans des conditions contrôlées. Ce qui en fait le matériau naturel le plus absorbant disponible sur le marché.

Bienfaits du charbon actif pour la peau

Absorbe l’excès d’huile de la peau.

Détoxifiant

Antibactérien

Apporte de la luminosité au visage.

Rajeunit la peau.

Exfoliant

Sa principale application en cosmétique sont les masques. Vous ne les avez pas encore essayés ? Si vous aussi vous avez été conquis par cet ingrédient star, nous vous apprendrons à réaliser de vos propres mains un masque au charbon actif !

Masque au charbon actif fait maison

Ingrédients

1 capsule de charbon ou une cuillère à soupe.

1 cuillère à soupe de lait écrémé.

1 sachet de gélatine non aromatisée.

Pas à pas

Ajouter l’enveloppe de gélatine dans un récipient.

Versez la cuillère à soupe de lait écrémé dans le récipient.

Chauffer le mélange au micro-ondes jusqu’à ce qu’il ait une texture gélatineuse (environ 15 secondes)

Ajouter le charbon actif au mélange et mélanger tous les ingrédients.

Laisser refroidir et appliquer sur le visage en évitant le contour des lèvres et des yeux.

Laisser agir 20 minutes et rincer à l’eau tiède.

Très simple, non ? Ne résistez pas et essayez !