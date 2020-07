Bien sûr, l’édition collector de Far Cry 6 est livrée avec un lance-flammes

La bande annonce de Far Cry 6 d’hier soir s’est prise assez au sérieux, mais si vous creusiez un peu plus, vous découvrirez que ce sera probablement encore une expérience pleine de stupidité comique. En plus du bonus de précommande d’un skin Libertad pour votre compagnon canin, l’édition Collector comprend également un lance-flammes. Ce n’est qu’une réplique de 72 cm qui ne crache pas de flammes, mais c’est une inclusion qui rappelle les éditions passées à prix élevé qui ont mis le plaisir muet au premier plan de l’excursion tropicale.

L’édition collector confirme également que Far Cry 6 recevra trois pièces de DLC post-lancement via un pass de saison. En ce qui concerne les biens physiques, vous obtiendrez également un étui de collection, un artbook, 10 autocollants, un Steelbook et une bande-son exclusifs, un porte-clés chorizo ​​et une carte de Yara. Des instructions pour assembler le lance-flammes et un support pour le monter seront également incluses. Tout cela coûte 199,99 $.

Voulez-vous ajouter Far Cry 6 Collector’s Edition à votre pile de produits liés aux jeux vidéo? Expliquez pourquoi dans les commentaires ci-dessous.