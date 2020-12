Bien sûr, Jamie Dornan et Zac Efron sont sur une liste de la plupart des scènes de sexe NSFW

L’étude a également examiné les genres, déterminant que les drames présentent en fait plus souvent ce genre de scène de sexe «sévère», encore plus que les comédies (a du sens) ou les romances (plus surprenant). Trente-trois des films dramatiques étudiés avaient des cotes élevées en ce qui concerne le sexe et la nudité, tandis que 12 comédies et 14 romances faisaient la liste. Les films d’horreur et de fantaisie figuraient au bas du totem sur le sexe et la nudité, avec un seul film fantastique dans la liste et deux films d’horreur répondant au total aux critères.