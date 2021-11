Bien choisir son poêle à granulés pour réduire ses factures

Les factures d’électricité et de gaz représentent un budget conséquent pour les Français, en particulier avec les récentes augmentations. Aujourd’hui, un grand nombre d’entre eux cherche des alternatives plus intéressantes économiquement parlant, notamment concernant le chauffage, représentant une importante partie de la facture. Parmi les technologies connaissant un succès grandissant, nous retrouvons le poêle à granulés. Si ce dernier voit le jour dans les années 70, c’est à l’heure actuelle que l’on voit les ventes exploser.

Quels avantages à bien choisir son poêle à granulés ?

Le poêle à granulés est un système de chauffage généralement installé dans la pièce principale d’un logement et dont l’air chaud se diffuse rapidement. Ce dernier fonctionne au moyen d’énergies renouvelables, des petits granulés également retrouvés sous le nom “pellets”. Comparé à d’autres types de chauffages, un poêle à granulés propose un coût des plus amoindris sur le long terme. Cependant, notez que le prix à l’achat de ce dernier représente un investissement qu’il convient de prendre en compte dans votre budget. Bien choisir votre poêle à granulés repose alors également sur un critère de prix relatif à chaque consommateur.

D’autre part, nous notons qu’il existe différents types de poêles à granulés, parmi lesquels nous retrouvons notamment :

Le poêle à granulés ventilé : soufflant de l’air chaud dans toute la pièce, ce dernier permet de rapidement réchauffer l’atmosphère.

Le poêle à granulés étanche : allant puiser l’air de combustion extérieur, ce dernier sera davantage préconisé pour les logements rénovés ou particulièrement bien isolés.

Le poêle à granulés extra plat : plus ergonomique, ce dernier n’est pas encombrant et sera alors parfaitement adapté aux plus petits espaces.

Le poêle à granulés sans électricité : idéal afin de grandement réduire vos factures d’électricité, ce dernier nécessite un allumage manuel et fonctionne aussi longtemps qu’il reste des granulés dans le réservoir.

Il convient alors de correctement choisir votre poêle à granulés, afin que ce dernier corresponde à votre utilisation. À titre d’exemple, lorsque la surface de votre intérieur est réduite, il est préférable d’opter pour un modèle extra plat qui vous mettra de vous chauffer sans vous encombrer la pièce.

Enfin, bien choisir son poêle à granulés présente un avantage esthétique non négligeable. En effet, avec le succès grandissant de ces derniers, les modèles proposés sont alors variés en termes de forme, taille, coloris… Le choix de ce dernier pourra alors vous permettre une harmonie parfaite avec la décoration de votre intérieur.

Où acheter votre poêle à granulés ?

Le poêle à granulés est un système de chauffage dont le coût de départ peut sembler élevé, c’est pourquoi il convient de se tourner vers un site de confiance qui saura vous guider dans votre achat en fonction de vos exigences et attentes. Retrouvez ici une sélection de sites spécialisés dans la vente de poêles à granulés afin de réduire efficacement vos factures.

TopChaleur.com

Expert dans le secteur du chauffage depuis près de 20 ans, TopChaleur.com est une entreprise à taille humaine vous proposant plusieurs modèles de poêles à granulés afin de répondre aux différentes attentes des consommateurs. Le site met en avant une multitude de produits (poêles à granulés, poêles à bois, cuisinière à bois, chaudière…). Vous profiterez également d’avis clients vous guidant dans un achat respectueux de l’environnement.

Leroy Merlin

Spécialisé dans l’art du bricolage, de la rénovation et de la décoration, Leroy Merlin est une structure retrouvée dans de nombreuses villes de France. En rayon ou via son site en ligne, la boutique vous propose un large choix de poêles à granulés en tous genres. S’engageant à répondre aux différents besoins des consommateurs et à les accompagner dans leur démarche, les équipes Leroy Merlin mettent du cœur à l’ouvrage pour vous aider à trouver le modèle dont vous avez besoin.

Le choix de la rédaction : Poêle discount

Site spécialisé dans la vente de chauffages et notamment de poêles à granulés, Poêle discount est aujourd’hui un site de référence. Vous y trouverez une très large gamme de poêles à granulés et autres systèmes de chauffage respectueux de l’environnement. Vous y trouverez alors toutes les plus grandes marques, vous assurant ainsi de trouver le modèle qui répondra à vos envies et attentes. Par ailleurs, Poele discount met en avant des prix avantageux ainsi qu’une livraison gratuite partout en France et en Belgique.