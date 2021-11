Bien choisir son poêle à granulés pour réduire ses factures

Suite à la récente augmentation des tarifs en termes d’électricité et de gaz, de nombreux Français sont à la recherche de solutions alternatives pour se chauffer cet hiver sans voir leurs factures exploser. Le poêle à granulés, inventé il y a plus de 50 ans, revient sur le devant de la scène en proposant un chauffage à moindre prix sur le long terme. Aujourd’hui, nous retrouvons un grand nombre de modèles aux caractéristiques diverses et variées sur le marché du chauffage. Afin de pleinement profiter des fonctionnalités de ce dernier, il convient de correctement choisir le poêle à granulés qui saura répondre à vos besoins.

Un système de chauffage des plus économiques

Lorsque l’hiver approche et que les journées et nuits se rafraîchissent, allumer le chauffage est un indispensable. Cependant, en raison des tarifs élevés, de nombreux consommateurs doivent faire le choix entre payer des sommes astronomiques en électricité ou gaz, ou avoir froid jusqu’au printemps. Afin que ces derniers ne se retrouvent plus face à une telle situation, nous vous présentons ici un système de chauffage des plus économiques. Si ce dernier a un coût de départ qu’il convient d’anticiper, il est en revanche des plus rentables sur le long terme. Une fois le poêle acquis, vous n’aurez qu’à vous fournir en granulés dont le prix est relativement bas. Nous estimons alors que, de manière à chauffer votre maison durant une année entière, il faut compter environ 600 euros.

Si le poêle à granulés est une alternative aussi intéressante, c’est notamment en raison de son combustible. En effet, les granulés, également appelés “pellets”, sont composés majoritairement de sciures de bois compressées sous haute pression et dont le coût est relativement moindre. En règle générale, ceux-ci sont retrouvés en sacs de 15 ou 10kg.

Le poêle à granulés : un chauffage respectueux de l’environnement

Ces dernières années, une réelle prise de conscience écologique naît chez les consommateurs qui cherchent alors, au mieux, à trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, de plus en plus de Français se tournent vers des solutions de chauffage plus en faveur de la planète, tel que le poêle à granulés. Cette installation fonctionnant grâce à des granulés de bois, vous profitez alors d’une combustion propre et écologique.

Un chauffage doux et performant

Inventé dans les années 1970, le poêle à granulés a connu d’importantes évolutions au fil des ans et propose aujourd’hui des modèles particulièrement performants, aux multiples avantages. En termes de puissance et de températures, ceux-ci sont réglables à souhait afin de pouvoir profiter de la chaleur que vous souhaitez dans votre logement. Pouvant proposer une atmosphère des plus agréables à moindre coûts, les poêles à granulés sauront ravir même les plus frileux.

Aujourd’hui, de nombreux modèles de poêles à granulés disposent d’un modèle Wi-Fi vous proposant des fonctionnalités innovantes. Cela vous permet en effet de contrôler votre système à distance afin de déclencher ce dernier ou l’arrêter selon votre convenance sans avoir à retourner chez vous.

Poêle à granulés : une installation adaptée à vos besoins

Lorsque vous souhaitez réaliser une telle transition énergétique, il convient tout d’abord de définir vos besoins. De manière à répondre à chacune des exigences des consommateurs, nous retrouvons aujourd’hui une multitude de modèles de poêles à granulés aux fonctionnalités et formats différents.

Dans un premier temps, il est essentiel de déterminer l’endroit précis où vous souhaiteriez installer votre poêle, car cela vous permettra de définir la taille et le format qu’il vous sera possible de choisir. Vous pourrez en profiter pour choisir un design s’harmonisant avec votre intérieur. Si vous ne disposez pas d’une grande surface intérieure, il sera alors préconisé d’opter pour un modèle ultra plat, peu encombrant mais tout aussi performant.

Parmi les types de poêles à granulés proposés, nous retrouvons alors différentes caractéristiques telles que le modèle étanche, sans électricité, débrayable, ventilé et bien d’autres.

Afin de répondre à chacune de vos attentes, votre site spécialisé Poele discount vous propose une large gamme de modèles de poêles à granulés à petits prix. Vous aurez le choix parmi plusieurs marques reconnues telles que Eva Calor, Firematic, Extraflame et bien d’autres. Alors n’attendez plus, et faites confiance à Poele discount pour une transition énergétique tout en douceur.