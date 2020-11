Bielsa salue un homme de Leeds de 30 000 £ par semaine; dit qu’il a une capacité qui n’est «  pas normale  » – .

Eyeslipsface "Huile essentielle Citronnier 30 ml -PRANARÔM (0000) 30"

"Originaire de l’Inde et cultivé dans le Midi de l’Europe et en Californie, le citron est un des fruits les plus utiles en médecine naturelle. L’essence est obtenue par expression à froid de la partie externe de l’écorce du fruit. Il faut environ 3.000 citrons pour obtenir 1 kg d’essence. Ses propriétés sont