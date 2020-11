Biden remporte Wisconsin, projets AP

Joe Biden a gagné l’État du Wisconsin, un État clé dans la course à la présidence, les tâches de l’AP Pourquoi cela pose-t-il problème: le renversement par Biden des 10 votes électoraux de l’État supplémentaires réduit les voies potentielles du président Trump vers la victoire – et augure bien pour le précédent Les perspectives de vp dans les excellents champs de bataille de Rust Belt du Michigan et de la Pennsylvanie.La mince victoire de Trump en 2016 dans le Wisconsin a aidé à ouvrir la voie à la Maison Blanche.Biden était le principal dans l’État par 8,4 facteurs la veille du jour du scrutin, conformément au commun de FiveThirtyEight de sondages – – – Cette histoire est en train de créer. Veuillez tester à nouveau pour les mises à jour. Mot de l’éditeur: Cette publication a été corrigée pour indiquer que Biden était en hausse dans le Wisconsin de 8,4 facteurs (et non de 8,4%).

