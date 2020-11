Biden poursuit sa préparation à la présidence alors qu’il construit son cabinet

Le président élu Joe Biden fait pression pour constituer son équipe de gouvernement en ignorant le refus du président Donald Trump de concéder, nommant mercredi le conseiller de longue date Ron Klain au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche, son premier grand rendez-vous. Les États ont veillé à ce que la transition présidentielle soit dominée par la réponse à la pandémie, qui s’est accélérée depuis l’élection présidentielle. Trump reste en fonction jusqu’à l’inauguration de Biden le 20 janvier. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Les alliés étrangers ont félicité Biden. Un groupe d’anciens dirigeants mondiaux de premier plan connus sous le nom de The Elders, présidé par l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, a exhorté Trump à accepter la défaite, craignant de «mettre en danger le fonctionnement de la démocratie américaine». L’attention devrait désormais se tourner vers les choix de Biden pour Les postes ministériels, bien que les assistants aient jusqu’à présent donné peu d’indices sur le moment où les annonces seront faites.De nombreux problèmes à résoudre En matière de politique étrangère, le diplomate et confident de longue date Antony Blinken est considéré comme un choix possible pour le secrétaire d’État ou le conseiller à la sécurité nationale. Le secrétaire au Trésor devra faire face à une récession et au chômage, tout en servant de point d’appui pour lutter contre les inégalités de richesse, le changement climatique et d’autres problèmes.Biden a nommé Ron Klain au poste de chef de cabinet (Photo: Jacquelyn Martin / AP) Klain, qui a été le «tsar Ebola» du président démocrate Barack Obama en 2014 lors d’une épidémie de ce virus en Afrique de l’Ouest, devrait jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle administration de Biden À Klain, Biden fait appel à un agent de confiance et expérimenté qui a également été le principal assistant du vice-président démocrate Al Gore pendant l’administration de Bill Clinton. «Il était toujours très informé et ses conseils étaient toujours fondés dans une maîtrise exceptionnelle du processus politique, du bien-fondé des arguments et du contexte politique et judiciaire », a déclaré Gore à Reuters.Les États-Unis ont de nouveau établi des records mercredi avec plus de 142 000 nouvelles infections à coronavirus et près de 65 000 hospitalisations, selon Reuters pointage. Le nombre de morts a augmenté de 1464, se rapprochant des niveaux atteints lors d’une première vague catastrophique plus tôt cette année.Vote populaireBiden a gagné suffisamment d’États du champ de bataille pour surpasser les 270 votes électoraux nécessaires au Collège électoral État par État qui détermine le prochain président. . Il remporte également le vote populaire par plus de 5,2 millions de voix, soit 3,4 points de pourcentage, avec quelques États qui comptent toujours les bulletins de vote.Trump a maintenu un calendrier public minimal depuis que les principaux réseaux d’information ont appelé l’élection de Biden (Photo: Patrick Semansky / AP) Depuis que les principaux organes de presse ont appelé à l’élection de Biden samedi, Trump a maintenu un calendrier public minimal, préférant plutôt diffuser ses griefs sur Twitter, et n’a pas abordé le nombre croissant de cas de virus dans tout le pays. les résultats des élections dans des États étroitement contestés, bien que ne présentant aucune preuve d’irrégularités susceptibles d’affecter le résultat, et un accueil sceptique de la part des juges.Son équipe a également été très occupée à collecter des fonds, à solliciter des contributions pour payer les contestations judiciaires.Mais un donateur devrait donner plus de 6 000 £ (8 000 $) avant que l’argent ne soit versé sur un compte créé pour financer les contestations électorales. À la place, de petits dons iront au Comité national républicain ou à un comité d’action politique nouvellement formé, qui peut utiliser l’argent à d’autres fins telles que les frais de voyage ou d’autres campagnes politiques.Les démocrates ont accusé Trump de vouloir saper la confiance du public dans le système électoral américain. et délégitimer la victoire de Biden. Les près de quatre années de mandat de Trump ont été marquées par des divisions politiques et le bouleversement des normes démocratiques.

Cadeaux.com Coffret planche à découper Personnalisable - avec son verre et sa Bouteille - Super Apéro A la gloire de mon Père"" au-delà d'être un joli clin d'oeil à Marcel Pagnol et à son roman, c'est aussi un vin rouge AOC Côtes de Bergerac. Connu comme étant un vin aux notes de fruits mûrs, avec un boisé élégant et discret. En bouche, il est souple et généreux, avec des tanins fins qui parlent en faveur de

Tediber matelas bébé 70x140 avec son draps inclus - Fabrication française - 0 à 5 ans mousse polyuréthane/ housse microfibres 100% polypropylène / housse fibres Tencel, Polyester et coton 100% naturel Découvrez le Tedi, le matelas bébé Tediber procurant un maintien parfait pour le développement des bébés et jeunes enfants. Il apporte un soutien parfait de la colonne vertébrale grâce à sa composition en mousse polyuréthane Tediber recouverte d'une housse protectrice antibactérienne et facile à laver. Cette

Tediber matelas bébé 60x120 avec son draps inclus - Fabrication française - 0 à 5 ans mousse polyuréthane/ housse microfibres 100% polypropylène / housse fibres Tencel, Polyester et coton 100% naturel Découvrez le Tedi, le matelas bébé Tediber procurant un maintien parfait pour le développement des bébés et jeunes enfants. Il apporte un soutien parfait de la colonne vertébrale grâce à sa composition en mousse polyuréthane Tediber recouverte d'une housse protectrice antibactérienne et facile à laver. Cette

Tediber matelas bébé avec son draps inclus - 0 à 5 ans mousse polyréthane/ housse microfibres 100% polypropylène / housse fibres Tencel, Polyester et coton 100% naturel Découvrez le Tedi, le matelas bébé Tediber procurant un maintien parfait pour le développement des bébés et jeunes enfants. Il apporte un soutien parfait de la colonne vertébrale grâce à sa composition en mousse polyuréthane Tediber recouverte d'une housse protectrice antibactérienne et facile à laver. Cette

Nutridays Gelhydradose Préparation pour Eau Gélifiée Réhydratante 500g Le Gelhydradose Préparation pour Eau Gélifiée Réhydratante 500g du laboratoire Nutridays hydrate les tissus grâce à sa concentration en vecteurs d'eau et son action sur la régulation du volume cellulaire. Le Gelhydradose Préparation pour Eau Gélifiée Réhydratante 500g est indiqué dans le cadre d'alimentations

SAVEURS ATTITUDES Préparation de Fruits Citron & Moringa Bio - 310gr - Saveurs... Le moringa, super aliment originaire des plaines himalayennes de l'Inde, est reconnu pour posséder des propriétés ayurvédiques et nutritionnelle remarquable. Associé ici au parfum du citron, il déploie toute sa grandeur acidulée dès le petit déjeuner, en accompagnement de vos préparations ou même simplement à