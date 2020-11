Biden doit répondre à des questions difficiles sur la police que Trump laisse derrière

Joe Biden est devenu président élu et le président Donald Trump s’est égaré jusqu’en 2020 même – – – Au cours de ces 12 mois horribles, un certain nombre de crises ont débordé – d’une pandémie mondiale à une catastrophe financière américaine, des incendies de forêt et des ouragans , et un bilan historique avec la violence policière et le racisme systémique.Les électeurs ont donné le coup d’envoi à Trump car dans chaque cas, il a tous deux ignoré ces crises ou les a aggravées. Et pendant que nous tournons la page Web sur Trump, nous ne le nommerons pas un jour, nous ne passerons pas à côté de nos vies et n’oublierons pas la politique. Toutes les crises qu’il a à la fois ignorées ou enflammées font néanmoins rage, avouons-le, il est impossible de passer de la protestation au brunch. Nos problèmes ont toujours été beaucoup plus importants que ceux de Trump. Les huit derniers mois ont percé la parabole de l’exceptionnalisme américain, qui nous a informés que nous étions plus élevés parce que nous étions plus élevés. Nos méthodes et nos établissements ont été intrinsèquement, objectivement supérieurs au reste du monde, ce qui explique la richesse de notre peuple et la facilité de notre empire.C’est la même forme de mythologie qui a convaincu le monde que Trump était un homme d’affaires de génie. Cependant, c’était un mensonge. Trump était un magnat de l’immobilier en échec. Il est le survivant d’un certain nombre de faillites, et des rapports à jour ont prouvé que les pertes de Trump ces derniers temps ont largement dépassé ses revenus. De même, il n’y a peut-être rien de magique ou mystiquement «agréable» en Amérique. Nous sommes aussi enclins, aussi précaires et sujets à la catastrophe qu’une autre nation – et nos établissements anémiques sont beaucoup moins résilients que beaucoup. Depuis 4 ans, cette nation a adopté une philosophie politique du néolibéralisme. Nous avons réduit la sphère publique en général et déplacé le danger des grandes entreprises vers les travailleurs. Et là où nous avons fait les principaux investissements publics, c’était dans les prisons. Nous avons fait beaucoup moins de progrès dans les collèges, les soins de bien-être psychologique et les prestataires sociaux.COLONNE: Joe Biden, les électeurs noirs vous ont nommé président. Il est temps de corriger les torts causés par la justice juridique, ce qui entraîne une inégalité flagrante et un système qui est par essence fragile. Les communautés noires en particulier ont été mal desservies et surpolisées. Est-il surprenant que lorsque COVID-19 a frappé, nous ayons été pris au dépourvu? Ou que lorsque George Floyd a été tué sur le genou d’un policier du Minnesota, des dizaines de milliers et des milliers sont descendus dans la rue pour déclarer que la vie des Noirs compte? En conséquence, ce n’était pas seulement un échec de l’administration, le licenciement du superviseur n’est pas suffisant. Cela nécessite une réponse systémique complète et Biden et le tout nouveau Congrès voient leur travail réduit pour eux. Ils vont devoir réparer les problèmes ignorés ou aggravés par Trump, et répondre à des questions solides que les gens de tout le pays se posent.COLONNE: À notre président suivant: 10 priorités pour réparer notre système de justice sommes en mesure de dépenser des billions de {dollars} pour renflouer les entreprises, ne pouvons-nous pas nous permettre des problèmes tels que les soins de santé communs et un plan réel et solide pour lutter contre les changements climatiques locaux? ►Si certains de nos employés les moins payés et les plus durables sont en réalité «Important» pour survivre à cette pandémie, tous les travaux ne devraient-ils pas avoir une dignité et un salaire qui témoignent de l’importance du personnel? Le personnel ne devrait-il pas avoir son mot à dire sur les circonstances de leur lieu de travail? ►Si les entreprises dépendent vraiment des renflouements des autorités pour survivre à une catastrophe, ne devrions-nous pas, les gens, obtenir une part des bénéfices et avoir un mot à dire pour garantir que les entreprises poursuivre les activités les plus efficaces du personnel et du grand public, et pas simplement des patrons et des actionnaires? ►Et finalement, si les Noirs sont beaucoup plus susceptibles de mourir entre les mains de la police que les Blancs, ne devrions-nous pas retirer l’argent public de la police et l’incarcération, et dépenser de l’argent dans les collèges, les soins de santé, le logement, les emplois et les prestataires sociaux qui peuvent permettre aux Noirs de prospérer en Amérique? POLICING THE USA: Un regard sur la race, la justice, les médias Des milliers et des milliers de personnes ont été réveillé par la pandémie, la récession et la rébellion contre la violence policière. Et donc ils ne vont pas se retirer tranquillement de la politique dès que le président élu entre dans la Maison Blanche. Maurice Mitchell est le directeur national de la Working Households Occasion. Découvrez la constitution de leurs individus ici.

