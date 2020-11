Biden de Jim Carrey espère que nous «  gagnerons une heure et perdons un président  » pour l’heure d’été (vidéo)

Aujourd’hui se trouve être le tout dernier samedi avant le jour des élections 2020, il n’est donc pas surprenant que «SNL» ait lancé le 5ème épisode de la saison 46 avec une ouverture froide pleine de blagues inspirées des derniers jours de ce qui doit être l’une des élections les plus stressantes de mémoire récente.

Mais ce ne sont pas les événements réels de la semaine qui ont été parodiés, c’était ce niveau de stress insensé. Jim Carrey alors que Joe Biden lisait une parodie de «The Raven» d’Edgar Allen Poe qui a été transformée en un avertissement sur la possibilité effrayante que 2020 pourrait encore se terminer comme 2016 – avec une victoire de Trump malgré les sondages – et une perte de vote populaire – qui serait dans un pays sain d’esprit, indiquez le contraire.

Contrairement aux semaines précédentes, Alec Baldwin n’est pas revenu en tant que Donald Trump. Au lieu de cela, Carrey a été rejoint par Kate McKinnon en tant que Hillary Clinton, Mikey Day en tant que Nate Silver, Keenan Thompson et Chris Redd en tant que Trump soutenant les rappeurs Ice Cube et Lil ‘Wayne, et Beck Bennet en tant que chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell pour une blague sur son récent étrange. mains.

Lisez aussi: Taylor Swift autorise la musique à la campagne politique pour la première fois dans une publicité pro-Biden ciblant les jeunes électeurs

Maya Rudolph s’est également présentée pour reprendre son portrait de la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris (la semaine dernière, elle a décrit la modératrice du débat, Kristen Welker).

«C’est une période effrayante. Rempli de démons et d’obscurité. C’est aussi Halloween. Pour certains électeurs de Trump, c’est le seul jour où ils porteront un masque. Carrey’s Biden a déclaré au début du croquis. «Aimez-vous mes décorations? Je les ai empruntés à l’exposition de Noël de Melania. Ce qui me rappelle. Il y a un autre jour férié au coin de la rue: le jour des élections. Si vous êtes comme la plupart des Américains, vous êtes impatient de voter et très, très, très inquiet du résultat. Mais ne vous inquiétez pas, ils disent que j’ai huit points d’avance. Des chiffres comme celui-là ne peuvent se tromper qu’une seule fois dans une lune bleue. «

Puis il leva les yeux et vit que la lune était bleue. Après avoir reconnu cela, il a commencé à lire. «Il était une fois minuit morne. Alors que Trump a retweeté les théories de QAnon. Et fouillé dans son tiroir Adderall. J’écrivais mon discours d’acceptation quand quelqu’un m’a arrêté avec un hurlement. C’était un coup à la porte de ma chambre. «C’était quelqu’un encore un peu endolori.

C’est alors que Hillary Clinton de McKinnon est entrée dans la pièce.

« Quoth the Clinton Hillary: Nous avons perdu avant », a déclaré Carrey’s Biden.

«J’ai dit: ‘Raven, arrête d’être un tel frein. Nous avons celui-ci dans le sac. C’est ce que tous les experts ont dit d’un rivage à l’autre », a poursuivi Carrey’s Biden.

«Pas Michael Moore. Il a déclaré que les électeurs étaient sous-dénombrés dans les sondages. De plus, même si vous gagnez mardi, l’élection pourrait encore vous être volée », a déclaré Hillary de McKinnon.

Carrey’s Biden a poursuivi sa lecture: «J’ai dit: ‘Allez! Personne n’oserait. Je serai prêté serment. Tous les votes seront comptabilisés. »

«Tout comme Al Gore?» Dit Hillary.

«Cette fois, c’est différent. Je peux gagner. Les gens savent que j’ai un plan, a répliqué Carrey’s Biden.

« Mais votre véritable avantage est que vous n’êtes pas une femme, vous êtes un homme, » répondit Hillary.

L’esquisse s’est finalement conclue avec Maya Rudolph, ancien élève de «SNL», prenant la place de la vice-présidente de Biden, le sénateur Kamala Harris. La version de Rudolph de Harris s’est jointe à la parodie de «Raven».

« Alors quoi qu’il arrive, l’Amérique, sache que tout ira bien », a déclaré Carrey’s Biden pour commencer la dernière ligne droite.

«Notre nation durera», intervint Harris. «Nous nous battrons un autre jour.

« Je suis sûr que ce sera pacifique, peu importe qui a gagné », a déclaré Carrey’s Biden, optimiste.

« Bien que ce ne soit jamais un bon signe lorsque Walmart arrête de vendre des armes », a déclaré Harris. «Utilisez votre voix et utilisez votre vote. La démocratie représentera. »

Il y eut une brève pause alors que le public applaudissait ce sentiment. Puis Carrey a livré le finisseur.

« Cette heure d’été, gagnons une heure et perdons un président. »

Pour ceux qui se demandent, oui, la série s’en tient au redémarrage presque total de la semaine dernière de l’impression Joe Biden de Carrey. À l’origine, Carrey a fait un Joe Biden exagéré – légèrement sénile – mais malheureusement pour «SNL», beaucoup de téléspectateurs n’aimaient vraiment pas cette prise, en grande partie à cause du peu de ressemblance qu’il avait avec le peuple Biden regardé pendant les débats. et les mairies.

Donc, la semaine dernière, Carrey a joué Biden comme un vieil homme amplifié qui, un peu comme le vrai Biden, fanfaronne maladroitement et laisse tomber des slogans avec un succès d’environ 50/50. Fondamentalement, compétent au lieu de décrépit, mais un peu ridicule, plus un substitut pour le public qui traite avec Trump qu’une vieille foulque.