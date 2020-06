BIC à Noida et MMRT à Chennai s’ouvrent après deux mois de verrouillage

Le circuit international de Buddh à Noida est déjà ouvert pour les jours de piste tandis que le MMRT à Chennai sera également ouvert bientôt pour les jours de piste et les tests pour les particuliers, les fabricants et les entreprises.

Avec tout ce qui est en jeu depuis deux mois dans le pays, deux des premières pistes de course de l’Inde s’ouvriront enfin à nouveau pour des machines rapides et le frisson de la vitesse. Le circuit international de Buddh dans le Grand Noida et la piste de course automobile de Madras à Chennai ont annoncé leur ouverture au cours des prochaines semaines. Les installations du complexe BIC ont même été utilisées comme installation de quarantaine par l’administration locale au cours de la première phase du verrouillage.

Le circuit international de Buddh, qui est le seul circuit de course de Formule 1 certifié par la FIA en Inde, a déjà commencé à accueillir des circuits privés quelques jours après la levée des restrictions de verrouillage. Le BIC est un génie d’une piste de course de 5,14 km de long et a accueilli jusqu’à trois courses de Formule 1 dans le passé. La direction du BIC a partagé une mise à jour en ligne dans laquelle ils ont déclaré: «Nous sommes de retour sur la bonne voie … avec une pédale pleine d’action pour le métal. Laissez les lumières passer au vert ».

Le MMRT n’a pas encore ouvert ses portes pour les tests ainsi que les jours de piste. Ils se préparent à s’ouvrir aux constructeurs, aux courses et aux tests individuels et devraient être prêts à accueillir les amateurs et les événements au cours des prochaines semaines. Le MMRT a été la première piste de course permanente du pays et a été inauguré en 1990. Il est détenu et géré par le Madras Motor Sports Club (MMSC) et est très réputé pour être un circuit technique et passionnant.

Dans une mise à jour en ligne, MMSC a partagé: « MMSC souhaite la bienvenue à tous les fabricants, entreprises et participants à sa course / piste d’essai et merci à tous d’avance pour le respect des protocoles dans la course contre COVID-19 ». Le club a annoncé que l’installation sera ouverte aux tests à partir du 14 juin. Deux roues seront autorisées sur la piste de 9h à 13h au prix de Rs 1500 par séance et par coureur. Pendant ce temps, les quatre-roues seront autorisés sur la piste de 14h à 18h au prix de Rs 4,000 par séance et par pilote.

Bien sûr, la sécurité reste primordiale même si toutes les activités reprendront bientôt dans ces circuits et que tous les mandats centraux et étatiques concernant la distance sociale et la sécurité seront strictement suivis sur les deux pistes de course. Les installations sont également régulièrement assainies. C’est en effet une excellente nouvelle pour les amateurs de sport automobile, car le bruit des moteurs rugissants sera à nouveau entendu après ce qui a été un mandat très calme pour les deux pistes.