Bianca Gascoigne veut des enfants avec Kris Boyson

2020-11-08 17:30:04

Bianca Gascoigne et Kris Boyson ont «eu la conversation» sur la création d’une famille ensemble.

Le mannequin de 34 ans ne fait que l’amour depuis le début de l’année, mais ils envisagent déjà d’avoir des enfants ensemble, car Bianca est tombée amoureuse de l’idée d’avoir son propre bébé après avoir vu ses amis devenir mères.

Interrogée sur le fait d’avoir des enfants, Bianca a déclaré: «Nous avons eu la conversation parce que je viens d’avoir 34 ans. Les enfants n’ont jamais été une grande chose pour moi. Mais ensuite, dès que mes amis les ont eues, je me suis dit: «Oh mon Dieu, non, je les aime vraiment tellement». »

Et Kris, 32 ans, a ajouté: «J’ai toujours voulu des enfants. Je suis vraiment axé sur la famille et ma mère est désespérée d’avoir des petits-enfants. Ma sœur a eu deux enfants, mais nous n’avons pas eu de garçon parce que ma sœur est mariée.

L’heureux couple a commencé à se fréquenter après la séparation de Kris et de Katie Price, et ont tous deux déclaré qu’ils étaient «à 100%» sûrs d’avoir trouvé «The One» l’un dans l’autre.

Kris a insisté: «Cent pour cent, [Bianca is The One]. Tant qu’elle n’arrête pas de me préparer le dîner! Je blague. Je suis le plus heureux de ma vie.

Et Kris a même salué Bianca comme «le matériau ultime de la femme».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils aimaient le plus chez eux, Kris a déclaré: «B est le matériau ultime de la femme. Je finirai le travail après une dure journée et même si elle a travaillé, elle s’assurera que le dîner est prêt. C’est incroyable car cela montre qu’elle est engagée. Mais on rebondit les uns sur les autres. Elle a une grande personnalité et nous nous entendons simplement et nous rigolons.

Dans une interview conjointe avec le magazine TVLife du Daily Star Sunday, Bianca a ajouté: «Avec Kris, si quelque chose ne va pas, c’est le genre de personne qui voudra s’asseoir et en parler et s’assurer que je vais bien. «

