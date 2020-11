Bianca Gascoigne: Je veux une réduction mammaire

2020-11-10 15:00:04

Bianca Gascoigne souhaite une réduction mammaire.

La beauté de 34 ans a vu ses actifs passer d’un bonnet 34A à un bonnet C alors qu’elle n’avait que 18 ans, puis de nouveau à un E quand elle avait 21 ans, mais maintenant elle est prête à «grandir» et prévoit d’avoir ses implants enlevée car elle se sent toujours mal à l’aise.

Elle a dit: « J’y pense depuis longtemps. Je les veux vraiment plus petits. Il est temps de grandir!

«Quand j’avais 20 ans, je voulais juste des seins plus gros. Je n’ai aucun regret, mais j’ai des maux de dos chroniques ces dernières années.

«Quand j’enlève mon soutien-gorge, c’est un énorme soulagement.

« Je suis aussi en train de courir, donc les gros seins n’aident vraiment pas. »

Et l’ancienne star de ‘Celebrity Love Island’ – qui est en couple avec Kris Boyson – espère que l’abandon de ses implants l’aidera à cultiver une image plus sophistiquée.

Elle a dit: «Je ne veux plus des extensions massives, des cils énormes et des gros seins. Je veux porter des robes plus sophistiquées – le look naturel est plus attrayant.

« Ne vous méprenez pas, j’aime toujours les extensions de cheveux – mais pas jusqu’au sol. Il est certainement temps de changer. »

Bianca pense qu’elle s’est tournée vers la chirurgie comme «couverture de confort» parce qu’elle a toujours eu du mal avec son image corporelle.

Elle a déclaré au magazine Closer: «Ma mère a dit que j’avais tout utilisé comme une sorte de couverture de confort comme protection pour cacher le vrai moi.

«Je vois toujours le gros garçon potelé quand je me regarde dans le miroir. J’étais toujours plus grand que tout le monde en grandissant.

«Je n’étais tout simplement pas censé être mince et mon métabolisme était vraiment mauvais, alors je prenais du poids très facilement et je yoyo tout le temps.

« Mais je pense vraiment que ma dysmorphie corporelle est meilleure qu’elle ne l’était – elle sera toujours là et il ne se passera pas un jour où je ne pense pas à mon poids, mais je me sens plus heureuse dans ma peau maintenant. »

