Beyonce rend hommage aux ancêtres avec «Black Parade»

Enterprise Earth, une entreprise de Tech-Metal basée à Spokane, à Washington, a une surprise pour vous: un nouvel EP de cinq chansons sorti aujourd’hui (19 juin) via Entertainment One. Le suivi abrégé du succès acclamé par l’année dernière Luciferous toute la longueur, Fondation des os est un écrasement glorieusement écrasant mettant en vedette une nouvelle chanson et sa version instrumentale, une coupe acoustique et deux reprises vicieuses: de l’emblématique agneau de Dieu « Maintenant, vous avez quelque chose à mourir » et le shredathon de métal extrême de Necrophagist « Fermented Offal Discharge . » Pour couronner le tout, le groupe s’est associé à Revolver pour dévoiler le clip de la nouvelle chanson et du titre (voir ci-dessus), et pour une ventilation exclusive piste par piste de l’EP (lire ci-dessous).

Fondation des os est maintenant disponible numériquement. Dans le respect de Juneteenth, le groupe fera don de 25% de toutes les ventes en ligne effectuées aujourd’hui, le 19 juin, au NAACP Legal Defence Fund. De plus, eOne Heavy reversera tous les revenus du Bandcamp du PE au même fonds.

« Fondation des os était une impulsion de l’idée du moment qui a rapidement vu le jour », explique le guitariste Gabriel Mangold. «Après notre retour à la maison après notre tournée annulée, nous avons commencé à écrire et à finaliser de nouveaux documents. En écoutant de nouvelles démos et en étant ravis de la qualité des mixages, nous avons pensé: «Fuck it. Lançons l’auto-production et sortons un EP impromptu! »Dan [Watson] chant à domicile à Indianapolis. Brandon [Zackey] enregistré la batterie avec notre bon ami / ingénieur du son, Chris Ghazel, à Los Angeles. J’ai fait de la guitare, de la basse, de la production et pris en charge les fonctions de mixage / mastering dans ma petite plate-forme de studio de roulottes à Taos, au Nouveau-Mexique. Après plusieurs jours de peaufinage, nous avions un mix qui nous passionnait tous et nous nous sentions à l’aise pour aller de l’avant avec notre première version autoproduite. »

« Les couvertures étaient quelque chose que nous avions en tête depuis un certain temps, et l’opportunité de faire cet EP nous a incités à agir », poursuit-il. «L’agneau de Dieu et le nécrophage sont deux énormes inspirations pour nous, donc couvrir ces airs était une évidence. Nous avons connu une tonne d’énergie électrique pour les suivre car ce sont des chansons que nous aimons depuis que nous sommes enfants – j’espère que nous leur avons rendu justice! «

Ci-dessous, Mangold décompose l’EP, piste par piste.

1. «Fondation des os»

Après avoir décidé de faire cet EP impromptu, nous avons commencé à parcourir les démos actuelles pour notre gagnant. La décision a été prise à l’unanimité assez rapidement. Après une intro courte, mystérieuse et troublante, elle va droit au but en explosant dans le premier refrain et ne s’arrête pas tant que ce n’est pas fini. Cette chanson présente également de nouveaux sons que nous avons développés dans un format condensé, à savoir en combinant des parties et une structure deathcore modernes avec des influences thrash et death-metal. Ce son sera développé dans notre prochain long métrage.

2. « Maintenant, vous avez quelque chose à mourir »

L’agneau de Dieu est l’un de nos favoris collectifs, car nous tirons tous une part importante de notre influence de leur catalogue. Nous voulions vraiment faire quelque chose Cendres du réveil et cette chanson a semblé cocher toutes les cases pour nous. Simple et direct, ce fut une tonne de plaisir à couvrir. «

3. «Rejet d’abats fermentés»

Lorsque l’idée de faire quelques reprises est venue, Necrophagist a été l’un des premiers groupes que nous avons envisagés. Comme Agneau de Dieu, ils ont une influence énorme sur nous tous. Nous avons eu un peu de mal à décider quelle chanson de Necro couvrir car les deux albums sont des incontournables classiques de la technologie – et toutes les chansons sont difficile pour jouer – mais nous avons finalement décidé de «fermenté». Encore une fois, beaucoup de plaisir à enregistrer et à jouer.

4. «Il n’y a pas de demain» (acoustique)

Faire le rendu acoustique de cette chanson a été un ajout de dernière minute à l’EP et, garçon, sommes-nous heureux de l’avoir choisi car l’enregistrement a été une expérience cathartique et révélatrice. Il a été inspiré par des groupes qui ont fait des interprétations acoustiques incroyables de leurs morceaux lourds, à savoir Alice in Chains, le Contortionist et I See Stars. Nos inspirations sonores et nos expressions musicales vont bien au-delà de la simple brutalité et nous voulions exprimer ce sentiment et développer une autre facette de notre son. Nous aimons la mélodie, les pics et les vallées dans une chanson, les jams acoustiques qui vous emmènent dans un voyage, et surtout, nous aimons écrire de la musique qui résonne fortement en nous. « There Is No Tomorrow » est facilement la chanson la plus mélodique et émotionnelle de Luciferous. Si un morceau de ce disque méritait une interprétation acoustique, ce serait celui-là. Attendez-vous à plus de ces interprétations acoustiques à l’avenir.