Beyoncé réclame une justice «rapide» pour Breonna Taylor dans une lettre au procureur général

Pas de justice pas de paix. Dans une lettre ouverte au procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, Beyoncé l’a exhorté à utiliser son pouvoir pour porter des accusations criminelles contre les officiers qui ont tué par balle Breonna Taylor dans son appartement de Louisville plus tôt cette année. La lettre, publiée sur le site officiel de Beyoncé le 14 juin, a également exhorté le procureur général à «s’engager à la transparence dans l’enquête et la poursuite de la conduite criminelle de ces policiers» et à enquêter sur la réponse du département de police au meurtre de Taylor, qui s’est produite après la réception des policiers. un mandat «sans coup».

« Votre bureau a à la fois le pouvoir et la responsabilité de rendre justice à Breonna Taylor et de démontrer la valeur de la vie d’une femme noire », écrit-elle dans la lettre. « Ne laissez pas cette affaire tomber dans le schéma de l’absence d’action après une terrible tragédie. À chaque décès d’un Noir entre les mains de la police, il y a deux vraies tragédies: la mort elle-même, l’inaction et les retards qui la suivent. C’est votre chance de mettre fin à ce modèle. Prenez des mesures rapides et décisives pour charger les officiers. Les prochains mois ne peuvent pas ressembler aux trois derniers. » Beyoncé a exhorté ses fans à signer une pétition coïncidente, située au bas de la lettre, pour exiger davantage de justice pour Taylor.

Le mois dernier, Bey a également demandé justice pour la mort de George Floyd par un officier de police de Minneapolis, ce qui a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et le racisme. «Nous avons tous été témoins de son assassinat en plein jour. Nous sommes brisés et dégoûtés », a-t-elle déclaré dans une vidéo. «Nous ne pouvons pas normaliser cette douleur. Je ne parle pas seulement aux gens de couleur. Si vous êtes blanc, noir, brun ou quoi que ce soit entre les deux, je suis sûr que vous vous sentez désespéré face au racisme qui sévit en Amérique en ce moment. Plus de tueries insensées d’êtres humains. On ne voit plus les gens de couleur moins que les humains. Nous ne pouvons plus détourner le regard. »