Beyoncé identifie des groupes recevant 6 millions de dollars d’aide pour les coronavirus – betanewsfr

Par The Associated Press

Beyoncé concentre ses efforts de secours contre les coronavirus sur les organisations qui aident les communautés de couleur durement touchées par la pandémie de coronavirus.

La superstar a annoncé jeudi que son organisme de bienfaisance BEYGood s’associerait à la campagne Start Small de Twitter de Jack Dorsey pour fournir 6 millions de dollars en fonds de secours à une variété de groupes travaillant pour répondre aux besoins de base dans des villes comme Detroit, Houston, New York et la Nouvelle-Orléans.

« Les communautés de couleur souffrent dans des proportions épiques en raison de la pandémie de COVID-19 », a déclaré une déclaration sur le site Web du chanteur. «Les communautés qui manquaient déjà de fonds pour l’éducation, la santé et le logement sont désormais confrontées à des taux d’infection et de décès alarmants.»

Une partie de l’argent servira à soutenir les efforts de l’Université de Californie à Los Angeles et de la National Alliance of Mental Illness pour fournir des services de bien-être mental dans les villes durement touchées. L’argent va également à des organisations comme No Kid Hungry, Bread of Life, World Central Kitchen et plus encore.