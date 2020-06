Beyoncé crée la surprise en dévoilant « Black Parade », sa nouvelle chanson pour le « Juneteenth»

C’était la grosse surprise de la célébration du Juneteenth cette année. La star mondiale Beyoncé a sorti vendredi une chanson surprise intitulée Black Parade, pour rendre hommage aux Noirs américains. Le Juneteenth marquant la fin de l’esclavage aux États-Unis, est organisé de manière symbolique dans ce pays.

Soutien à 160 entreprises appartenant à des Noirs

Black Parade a été lancé officiellement sur la plateforme de streaming Tidal, puis sur les réseaux sociaux vendredi. Comme toujours, Beyoncé a fait ce qu’elle sait faire le mieux en créant la surprise avec cette nouvelle chanson « Black Parade ». Ce nouveau morceau rend hommage à l’histoire de Juneteenth et célèbre l’abolition de l’esclavage, en particulier dans l’État du Texas en 1865. Parallèlement, elle a lancé un projet de soutien de 160 entreprises appartenant à des Noirs américains, dénommé « Black Business Impact Fund de BeyGOOD » et a invité ses fans à soutenir ces entreprises. Sur son site officiel, Beyoncé fait savoir que les recettes de Black Parade seront allouées à des entreprises évoluant dans le domaine de la mode, de la restauration et de l’art, dirigées par des Noirs américains. « Black Parade vous rend hommage, à votre voix, votre joie », a-t-elle déclaré en ajoutant qu’être noir est leur combat.

« Black Parade vous rend hommage »

« Joyeux week-end du Juneteenth ! J’espère que nous continuerons à partager la joie autour de nous et nous célébrer les uns les autres, même face à l’adversité. S’il vous plaît, continuez à vous rappeler de notre beauté, notre force et notre pouvoir », a écrit la chanteuse dans une publication sur Instagram, où l’on peut également écouter la nouvelle chanson. Beyoncé a donc bien choisi le moment pour dévoiler ce nouveau morceau qui clame la tolérance. C’est un message fort qu’elle lance dans ce contexte difficile que traverse les États-Unis.

Les stars engagées

Pour dénoncer les brutalités policières, Beyoncé n’est pas seule. Beaucoup de personnalités célèbres s’engagent dans ce combat, notamment suite à la mort de George Floyd, un Noir américain ayant perdu la vie suite aux violences perpétrées par un policier à Minnesota le 25 mai. De nombreuses stars mondiales à l’instar de Rihanna et Lady Gaga ont ainsi rejoint le mouvement Black Lives Matter. D’ailleurs, l’interprète de Black Parade avait fait l’éloge de ce mouvement durant une évènement virtuel sur youtube intitulé « Dear class of 2020 », et ce devant des diplômés du monde entier.