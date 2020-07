Le cynisme de « Better Call Saul » nous invite à regarder de près la série

Quand un spin-off de Saul Goodman sur Breaking Bad a été annoncé, cela ressemblait presque à une blague. Le personnage le plus caricatural de la série acclamée dans un drame juridique semblait au mieux être duveteux, et quelque chose qui pourrait au pire entacher la marque.

Sans surprise, étant donné le talent impliqué, cela n'a pas été le cas. Better Call Saul a été un succès retentissant, dépassant son émission parente aux yeux de beaucoup. Son rythme considérablement plus lent donne à la préquelle une sensation entièrement différente et permet à son incroyable casting de creuser profondément parmi les meilleurs personnages de la télévision.

Comme Breaking Bad avant lui, il n’y a pas de petites pièces sur Better Call Saul, et pas de créations unidimensionnelles non plus. Même les parties les plus cyniques et moralement en faillite de la série ont de la place pour respirer et de l’espace pour se développer en plus qu’elles ne pourraient apparaître sur la page.

Better Call Saul est l’un des meilleurs drames sur petit écran aujourd’hui, et l’ensemble de sa distribution engagée mérite des éloges immenses – mais certains se démarquent en particulier. Des rôles principaux aux acteurs de soutien, ces interprètes sont massivement responsables de cinq ans de superbe télévision.