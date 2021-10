Better Call Saul vs Breaking Bad : Pourquoi la série dérivée est meilleure que l’originale ?

Si Breaking Bad est incontestablement un chef-d’œuvre de la télévision, grâce à la performance de Bryan Cranston, le spin-off Better Call Saul s’est révélé être une série encore plus forte.

Lorsqu’elle s’est terminée par un final parfait qui a réglé tous les détails, la série policière Breaking Bad de Vince Gilligan a été saluée comme la meilleure série télévisée jamais diffusée. Depuis, Gilligan a poursuivi la saga Walter White avec Better Call Saul, l’histoire d’origine de son avocat fourbe Saul Goodman, anciennement connu sous le nom de Jimmy McGill et plus tard sous celui de Gene Takovic. Plusieurs aspects du spin-off en font une série beaucoup plus complète.

La production est excellente

Il y a eu de nombreux plans intéressants dans Breaking Bad, comme le fait de placer une caméra à l’intérieur d’un réfrigérateur ou de capturer la beauté de la nature sauvage du Nouveau-Mexique grâce à de superbes photographies de paysages.

Mais la production de Better Call Saul est encore plus pointue. Des réalisateurs comme Marshall Adams et Arthur Albert ont donné à la série une esthétique plus distinctive que la plupart des films modernes.

Kim Wexler le personnage le plus marquant

Bien que Jimmy McGill soit le centre d’intérêt de Better Call Saul, la série a un protagoniste secondaire qui est si convaincant qu’il lui vole souvent la vedette. L’avocate Kim Wexler (Rhea Seehorn) est un peu plus morale que Jimmy, mais elle n’est pas parfaite non plus.

De ses conversations intimes avec Jimmy à sa confrontation intense avec Lalo Salamanca, Rhea Seehorn a offert une performance impeccable dans le rôle de Kim tout au long des cinq saisons de Better Call Saul. Le fait que son palmarès reste sans Emmy est un peu un malentendu.

La trame de fond

La transformation légendaire de Walter avait beaucoup de pathos, mais elle a été transmise par des moments plus horribles que ce que beaucoup de fans ont compris. Pourtant, le fait de devenir le “méchant” de toute la série a longtemps focalisé l’attention.

Dans Better Call Saul, la transformation de Jimmy en “mauvais” personnage est beaucoup plus subtile. Au fil des saisons, le personnage de Bob Odenkirk, montre toute l’histoire de la transformation et donne un sens aux raisons ultimes qui ont conduit aux événements de Breaking Bad.

Les séries Breaking Bad et Better Call Saul sont toutes 2 disponibles en streaming sur Netflix.