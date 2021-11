Better Call Saul : Le tournage de la saison 6 est sur le point de se terminer

Better Call Saul conquiert les écrans depuis plus de six ans. L’histoire tourne autour du singulier avocat Saul Goodman, qui défend les trafiquants de drogue et autres groupes criminels en général.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette série est un spin-off de la populaire série policière Breaking Bad et a été très bien accueillie par la critique internationale, ce qui explique pourquoi, après tant d’années à l’antenne, elle continue de séduire tous ses téléspectateurs.

Initialement, Better Call Saul a commencé comme une série comique de son prédécesseur. Cependant, au fil des saisons, la série s’est peu à peu assombrie, et même alors, elle a commencé à explorer des thèmes et des problèmes similaires à ceux de Breaking Bad.

Lalo Salamanca est devenu l’un des antagonistes les plus importants de ce drame criminel. Grâce à cela, l’acteur Tony Dalton a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation du chef de cartel, sa présence intimidante à l’écran rendant son rôle tout simplement parfait.

Il est possible que le professionnalisme de Tony Dalton soit dû à ses apparitions dans d’autres programmes importants, comme Hawkeye du MCU, où il joue le corsaire Jack Duquesne. Dans une interview récente, il a lui-même pu comparer son passage dans Better Call Saul avec son nouveau rôle.

Bien que le tournage de la sixième saison de Better Call Saul ait été précédemment interrompu par la pandémie de Covid-19, tout semble indiquer que la production est déjà dans les derniers préparatifs pour annoncer sa première prochainement, car, selon Tony Dalton, il a déjà fini de tourner ses scènes.

Il est bien connu que cette sixième saison sera divisée en deux parties, comme ils l’ont fait avec la dernière saison de Breaking Bad. Avec cette récente mise à jour, les téléspectateurs n’attendent que les dates de sortie, surtout après la fin en forme de cliffhanger de la saison 5 de Better Call Saul. Avec la clôture de cette histoire, les fans pourront mettre un terme à l’univers de Breaking Bad qui a été présent à l’écran presque sans interruption depuis 2008.