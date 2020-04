Better Call Saul Season 6 Releases Date, [Cast], Détail du tracé

– Publicité –



Better Call Saul Season 6 Date de sortie prévue annoncée, Lorsque Better Phone Saul a commencé en février 2015, il était aussi discuté que son prédécesseur. Après cinq saisons exceptionnelles, nous réclamons la saison Better Call Saul. La saison a été confirmée par AMC un mois et elle est actuellement composée de manière libérale alors que l’épidémie fait rage.

Le co-créateur Peter Gould et l’équipe de composition ont passé à développer chaque personnage, et Jimmy, les histoires de Kim, ainsi que les nombreux piliers de la drogue au Nouveau-Mexique sont tous prêts à atteindre leur orgasme. S’adressant à Deadline, Gould a déclaré que la meilleure saison de Phone 6 Saul est «susceptible d’être importante et qu’elle sera probablement résolue».

Puisqu’il joue avec un rôle dans Breaking Bad, six ans après le début de la préquelle, nous savons que Jimmy’Saul Goodman ’McGill est en sécurité, cependant, il y en a beaucoup. L’attente de la dernière saison est donc brisée ce que nous savons de la date de sortie de Better Call Saul saison 6 douloureuse. Attention, les spoilers de la saison 5 suivent.

La date de sortie de la saison 6 de Better Call Saul sera probablement en 2021

Variety confirme que Better Call Saul se terminera en 2021. Attendez-vous toutefois à ce que ce soit dans la seconde moitié de la saison prochaine: il y aura trois épisodes de plus que les dix, et il y a généralement un écart d’un an entre chaque saison. Le début de la production pourrait être retardé par Covid-19.

Néanmoins, le travail sur l’histoire de la finale est déjà en cours. Dans une interview avec Variety en avril, Gould a déclaré: «Nous n’avons commencé à travailler que ces dernières semaines […] Il y a des choses qui se passent dans la salle des écrivains qui me passionnent vraiment. »

Un meilleur récit de la saison 6 de Phone Saul?

La finale de la saison 5 a défini deux grandes histoires: Kim contre Howard Hamlin et Lalo Salamanca contre, eh bien, tout le monde. Dans la scène finale, nous avons abandonné Lalo furieux de rage après l’échec de l’assassinat de Gus.

Avec sa maison en flammes et sa mère morte, « Lalo a la vengeance dans ses yeux et se dirige vers le nord pour se venger », a déclaré Tony Dalton au LA Times. Nous comprenons que Lalo survit, cependant, puisque nous nous souvenons de la ligne terrifiée de Goodman à Walter White dans Breaking Bad: « Lalo peut-il vous envoyer? »

Un de ces hommes avec un but sur le dos en tant que Nacho Varga, et Gould a déclaré à The Wrap qu’il était « en proie à de très gros ennuis ». Nacho disparaît à la suite de l’assassinat, et la possibilité pour Lalo de se concentrer sur les boissons qu’il a partagées avec Varga confirme qu’il soupçonne l’implication de son ancien collègue. Nacho ne semble jamais dans Breaking Bad, alors ne pariez pas qu’il le fasse.

Mieux appeler Saul 6 caractères

Un autre personnage de Better Call Saul dans Breaking Bad a disparu: la femme, Kim Wexler de Jimmy, et elle ne semble pas être sur la bonne voie.

Après avoir passé près de Lalo – elle a déjà un pied dans la tombe – il semble que l’avocat taciturne soit en train de devenir un goût pour le chaos: elle veut arnaquer Howard à deux chaussures de son illustre carrière juridique, ce qui fait des millions de dollars qui sont des jeunes mariés.

Gould est également préoccupé par Wexler: dans une interview avec The Wrap, il dit «Le titre de cet avant-dernier épisode de cette année était Bad Choice Road. Et, certainement, Kim Wexler semble être dans une mauvaise rue. »

De diverses manières, les rôles de Kim et Jimmy se sont inversés. Après l’expérience de mort imminente de «Saul Goodman», il est redevenu l’incertain Jimmy McGill. Parlant de la date limite, Bob Odenkirk a déclaré: «Jimmy est dans un endroit vulnérable. Il est dans un endroit impuissant, incertain et effrayant à l’intérieur. »

Nous savons qu’il est fabriqué par McGill pendant la saison Better Call Saul, mais est-ce que cela en vaudra la peine? « Il est un accessoire de choses horribles et horribles, non seulement de Walter White, mais de toutes les autres choses qu’il a faites », a déclaré Gould à Deadline. «Je sens qu’il a un fardeau karmique. Est-ce que ce gars fait une fin heureuse? «

Meilleur appel de Saul: y aura-t-il plus de mauvaises personnalités de retour?

Mieux appeler Saul n’existerait pas, donc Odenkirk se réunira sous le nom de Goodman. La liste des acteurs de Better Call Saul période 6 n’est pas confirmée, mais nous verrons sûrement plus de Rhea Seehorn (Kim Wexler), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Micheal Mando (Nacho Varga), Giancarlo Esposito ( Gus Fring), avec Tony Dalton (Lalo Salamanca).

Cependant, alors que Gould a confirmé que nous ne trouverons pas Jesse (Aaron Paul) ou Walter (Bryan Cranston), pourrions-nous voir d’autres camées Poor oubliables? Nous avons eu droit au rendement de Hank (Dean Norris) et de son ami DEA, Steven (Steven Michael Quezada) en 5e année…

Peut-on mieux appeler Saul Saison 6 éclipser Breaking Bad?

Il n’a pas fallu longtemps pour justifier son existence. L’un des meilleurs spectacles autour, bien que son attention indivise à la croissance des personnages le rend plus que Breaking Bad à certains égards. Et les chances sont, ça ne fera que s’améliorer.

