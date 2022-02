Better Call Saul saison 6 : on connaît enfin la date de sortie officielle sur Netflix

Ca y est, l’attente interminable est terminée. On a enfin officiellement une date de sortie de la saison 6 de Better Call Saul sur Netflix. Cette sixième saison marquera d’ailleurs la fin de la série et sera divisée en 2 parties comme c’est désormais souvent le cas.

Better Call Saul n’a pas sorti de nouveaux épisodes depuis le lancement du cinquième volet sur le réseau de diffusion AMC en février 2020 (en France sur Netflix). Heureusement que cette longue attente prend fin tout comme la série, puisque le drame policier qui sert de préquelle à Breaking Bad devrait sortir la saison 6 à la mi-avril 2022.

Une date de sortie programmée mais en plusieurs étapes

Comme le veut la rumeur depuis un certain temps déjà, le spin-off à succès créé par Vince Gilligan et Peter Gold, avec Bob Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill et Saul Goodman, lancera sa saison 6 tant attendue de 13 épisodes, qui sera divisée en deux parties et aura donc des dates de sortie séparées.

Better Call Saul reviendra finalement le lundi 18 avril prochain avec la diffusion de la première vague d’épisodes de la saison 6. AMC a déclaré que deux épisodes seront diffusés le soir des débuts, tandis que les épisodes restants de la première partie seront diffusés chaque lundi pendant cinq semaines.

AMC a également confirmé quand Better Call Saul reviendra avec les six derniers épisodes de la sixième et dernière saison. Le drame policier reviendra sur les écrans des fans le lundi 11 juillet, ce qui signifie que le grand final de la série sera présenté à la fin du mois d’août.

Pour nous en France, la diffusion est sensiblement similaire puisque Netflix a annoncé la date de sortie de la saison 6 de Better Call Saul pour le 19 avril 2022. La plateforme de streaming a ensuite précisé qu’il y aurait dans un premier temps les 2 premiers épisodes seulement puis les 5 autres épisodes les semaines suivantes. La partie 2 de la saison 6 de Better Call Saul quant à elle sera diffusée à compter du 11 juillet prochain sur le géant du streaming en France.

La saison sera divisée en deux parties. Les épisodes 1 et 2 seront diffusés le 19 avril, et les 5 épisodes suivants seront diffusés chaque semaine. La partie 2 commencera le 12 juillet. — Netflix France (@NetflixFR) February 11, 2022

La saison 6 sera la dernière de Better Call Saul

La saison finale de Better Call Saul conclut le voyage compliqué et la transformation de son héros engagé, Jimmy McGill, en avocat criminel Saul Goodman, peut-on lire dans la description officielle d’AMC qui a également été partagée le jeudi 10 février via un communiqué.

Du cartel au palais de justice, d’Albuquerque à Omaha, la saison 6 suit Jimmy, Saul et Gene, ainsi que la relation complexe de Jimmy avec Kim (Rhea Seehorn), qui est au milieu de sa propre crise existentielle. Pendant ce temps, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) et Lalo (Tony Dalton) s’engagent dans un jeu du chat et de la souris qui pourrait avoir des conséquences mortelles.

Après ce long retard, Better Call Saul conclura son histoire qui sera liée aux événements de Breaking Bad. La saison 6, selon Bob Odenkirk, promet d’être la meilleure saison à ce jour car elle sera ambitieuse, surprenante et déchirante, a révélé le co-créateur et showrunner de la série à succès, Peter Gold.

Rendez-vous donc sur Netflix à compter du 19 avril 2022 pour commencer à voir Better Call Saul saison 6.