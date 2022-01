Better Call Saul : aviez-vous remarqué cette référence cachée à Breaking Bad ?

Better Call Saul est la préquelle à succès de Breaking Bad, honorant ses racines en faisant référence au drame original dans chaque épisode. Ceci, sans aucun doute, est une façon de rendre un hommage digne.

Bette Call Saul, le drame qui suit la vie de Jimmy McGill, également connu dans le monde professionnel et criminel sous le nom de Saul Goodman, devrait présenter sa dernière saison 6 en 2022. Actuellement, les prochains épisodes sont en production et il est prévu que le réseau AMC lancera bientôt une annonce officielle sur la date de diffusion. En France, c’est sur la plateforme de streaming Netflix que l’on peut regarder la série.

La référence cachée de Better Call Saul

La série met en vedette Bob Odenkirk, qui joue Saul, un escroc et avocat de la défense pénale qui a fait sa première apparition dans la deuxième saison de Breaking Bad. Certains disent que Better Call Saul est meilleure que le drame original Breaking Bad, mais en raison de ses intrigues captivantes conçues par Vince Gilligan et Peter Gold, il est difficile de comparer.

La vérité est que Better Call Saul n’oublie pas ses racines. En tant que série qui relate les événements qui ont précédé Breaking Bad, le drame de Saul Goodman lui rend hommage à travers une référence cachée au début de chaque épisode, et cela a à voir avec le thème principal de la série.

Comme pour Breaking Bad, les fans de Better Call Saul ont du mal à ne pas se souvenir de la mélodie qui joue au début de chaque épisode de la série. Une chanson thème centrée sur les accords de guitare, qui donne le ton avant le début de la série. Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il s’agit de l’intro de la série qui suit Walter White (Bryan Cranston).

Les thèmes principaux de Breaking Bad et Better Call Saul ont les mêmes notes musicales

Le compositeur de musique Dave Porter a pris les mêmes notes de la chanson thème de Breaking Bad et les a remixées en quelque chose de plus surf rock, pour mieux correspondre à l’ambiance de Better Call Saul. Les similitudes ne sont pas immédiatement apparentes, mais si les téléspectateurs écoutent attentivement, ils capteront les chaînes familières.

Il s’avère que lorsqu’ils ont commencé à travailler sur la série dérivée de Breaking Bad, les créateurs de l’émission Gilligan et Gold ont décidé de rendre hommage aux racines de Saul Goodman. Et quelle meilleure façon constante de le faire, si ce n’est au début de chaque événement en toutes saisons.