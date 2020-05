Better Call Saul 6: Insides from the makers, Launch Date, Cast * Spoiler Alert *

– Publicité –



Mieux appeler les mises à jour de Saul 6: Dire au revoir est toujours difficile. Mais dire au revoir peut être plus difficile pour une série télévisée préférée. Et il est temps de dire au revoir à la meilleure série de notre époque, Better Call Saul. La saison 6 de la chaîne serait le dernier chapitre du jeu avec AMC.

Il est temps de dire au revoir à Jimmy McGill (alias Saul Goodman), Kim Wexler, Mike Ehrmantraut, Gus Fring et le reste des personnages inoubliables.

L’équilibre parfait entre Saul Goodman et Jimmy McGill dans l’histoire compliquée du dos a rendu le spectacle largement acclamé.

Les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould ont fait découvrir au public son frère hypocondriaque hypocondriaque Chuck McGill (Michael McKean), un associé respecté dans un cabinet d’avocats. Au milieu de cela, nous avons également des aperçus de liens romantiques entre Jimmy et un avocat travailleur

Kim Wexler (Rhea Seehorn).

Maintenant, les fans demandent ce qui sera là pour la prochaine saison. Qu’est-ce qui va arriver à Nacho et Kim?

Beaucoup d’amoureux sont inquiets car aucun d’eux n’est apparu sur Resident Poor alors que nous concédons le sort de Mike Saul et de Gus.

Better Call Saul saison 6: date de sortie

Nous connaissons tous les faits et l’état de santé soulevés par l’éclosion de COVID-19. La plupart des productions télévisées et des films ont été fermés en raison de la mise en quarantaine. Ses effets sont visibles sur le tournage de la prochaine chaîne. Même si AMC a mieux arrangé Call Saul 6, il n’est pas certain que le tournage puisse commencer.

Gould sur la prochaine saison 6

Pourtant, il y a une bonne nouvelle. Les auteurs de Better Call Saul peuvent travailler sur des émissions.

S’exprimant dans une interview, Gould et Gilligan ont déclaré que, pendant la fermeture, la zone de l’auteur s’était réunie. Actuellement, ils travaillent et collaborent à distance. Pour reprendre les mots de Gould: «Je suis très heureux d’accueillir Vince dans la salle des écrivains cette année, même si nous le faisons parce que nous arrivons à terminer quelque chose que nous avons commencé ensemble.

Les fanatiques sont heureux de l’entendre car dès que les conditions seront bonnes et que les restrictions seront levées, l’équipe pourra se concentrer sur le travail pour les membres d’équipage, les acteurs et la salle de studio. Après une longue pause, les Productions seront la priorité. Interrogé sur la sortie de la saison 6,

Gilligan a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il soit probablement prêt à être présenté en première à l’automne 2021 et qu’ils puissent commencer le tournage. Mais en même temps, il a également taquiné: « Vous allez devoir demander au Dr Fauci ici. »

Better Call Saul saison 6: Cast

Comme la saison 6 est la dernière saison de la chaîne, nous nous attendons à voir les principaux acteurs de Better Call Saul All. Et parce que la période 6 de Better Call se rapproche dans la date limite du début de Bad, nous pourrions voir plus de camées dans l’émission phare.

Nous avons vu David Costabile dans le rôle de Laura Fraser et le chimiste Gale Boetticher dans le rôle de Lydia Rodarte-Quayle, directrice de Madrigal Electromotive. Raymond Cruz peut revenir en tant que Tuco Salamanca, qui est maintenant en prison mais est à l’extérieur au début de Breaking Bad.

La dernière saison a également été intéressante car elle a donné aux fans un accord avec les camées de Dean Norris en tant que Hank Schrader et Steven Michael Quezada en tant que Steven « Gomey » Gomez, agents de la DEA.

Better Call Saul an 6: Combien d’épisodes y aura-t-il?

L’un des plus demandés par les fanatiques est le nombre d’épisodes qui seront là dans la saison à venir. Donc pour vous les gars, il y aura 13 épisodes pour la saison de clôture. Cette annonce est faite par les co-créateurs de Better Call Saul et, sans aucun doute, ils s’attendent à sortir en fanfare.

Gilligan a déclaré: «Je pense que l’atterrissage sera bloqué… Ça va être incroyable; ce sera probablement gratifiant. Il est probable que l’attente en vaut la peine, même s’il peut s’agir davantage d’une attente pour cela. C’est le titre. «

