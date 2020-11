Bette Midler offre plus de détails sur le développement de Hocus Pocus 2

Hocus Pocus est devenu l’un de ces films auxquels vous ne pouvez tout simplement pas échapper à Halloween. Bien que le film n’ait pas été un énorme succès à son époque, il est bien aimé par la génération qui a grandi avec lui et par beaucoup de ceux qui l’ont découvert depuis. Et avec n’importe quel classique culte, une suite est l’une de ces choses que les fans veulent depuis longtemps. Et après près de trois décennies, cette suite se produit enfin.À ce stade, la seule chose que nous savons à ce sujet est que le casting original de sorcières, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, reprendront leurs rôles, mais au fur et à mesure dehors, ces actrices en savent un peu plus.