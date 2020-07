Bethesda révèle un programme complet de QuakeCon at Home pour début août

Au milieu de l’épidémie de coronavirus ce printemps, Bethesda et id Software ont annulé l’événement annuel QuakeCon. Depuis, les entreprises ont choisi d’héberger une vitrine numérique, bien intitulée QuakeCon at Home. Il sera mis en ligne la semaine prochaine le 7 août et se terminera le 9 août. Un calendrier récemment partagé décrit exactement ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la diffusion, qui sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch officielle de Bethesda.

Voir l’horaire complet dans le graphique ci-dessous:

Comme il s’agit de la 25e QuakeCon annuelle, Bethesda a tout à fait le spectacle de trois jours prévu. Par exemple, plusieurs conférences et panels sont au programme. DOOM Eternal les fans peuvent s’attendre à un panel avec Hugo Martin et Marty Stratton le 7 août à 19h30 HNE. Des compétitions et des défis sont également prévus pour les goûts de DOOM Eternal, Fallout 76, et Skyrim. Des sessions de jeu et des flux de charité sont également au programme à différents moments de la QuakeCon at Home. De plus, le Déshonoré «aventure» de RPG de table est inscrit au crayon pour le 8 août à 18 h HNE.

L’éditeur de jeux de table Modiphius Entertainment a dévoilé son Déshonoré projet plus tôt cette année. Les précommandes sont toujours en cours pour le jeu, qui devrait commencer à être expédié à la mi-août. Il semble que QuakeCon at Home fournira à ceux qui sont intéressés par une nouvelle façon de jouer Déshonoré avec un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

Plusieurs entreprises ont trouvé des moyens alternatifs de communiquer avec les fans à la suite des problèmes de COVID-19. Au cours des deux derniers mois seulement, Sony, EA, Ubisoft et CD Projekt RED ont tous organisé des événements numériques qui auraient plus que probablement été physiques au cours d’une autre année.

