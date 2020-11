Bethesda «ne peut pas dire» qu’elle ne fera plus de jeu multijoueur uniquement après Fallout 76

Ce n’est un secret pour personne que Fallout 76 a connu un début un peu difficile lors de son lancement en 2018. Nous l’avons marqué cinq sur dix dans notre examen de Fallout 76, l’appelant «un spin-off encombré mais vide», et les scores du MMORPG à travers ses autres critiques racontaient une histoire similaire. Depuis lors, cependant, il y a eu un revirement important, avec d’énormes mises à jour comme Wastelanders ajoutant des PNJ humains et une charge de contenu supplémentaire, et il y en a beaucoup plus sur le chemin. Et maintenant, le directeur de la série Fallout et Elder Scrolls, Todd Howard, a indiqué que d’autres titres multijoueurs de Bethesda pourraient suivre.

Dans une interview avec GamesIndustry.biz pour le discours d’ouverture de Develop: Brighton de cette année, Howard parle de l’expérience du studio de développement de Fallout 76. «Dans l’ensemble, ce fut une expérience vraiment positive pour nous», dit-il au site. «Cela a fait de nous de bien meilleurs développeurs, beaucoup plus connectés avec notre communauté. Je ne peux donc pas dire que ce sera un cas unique.

De plus, GI rapporte que le développeur voudrait qu’il y ait beaucoup plus de tests bêta dans le cas d’un futur titre multijoueur, au lieu de lancer quelque chose qui était une toute nouvelle expérience pour la plupart des gens qui s’y plongent, ce dont Howard en a parlé l’année dernière. E3.

Todd a déclaré à propos du jeu à l’époque: «Mon principal regret est de ne pas avoir fait une version bêta à laquelle beaucoup de gens pourraient jouer. Si nous l’avions rendu gratuit pour chaque joueur de Fallout 4 et exécuté une version bêta 24/7 pendant une période plus longue, cela nous aurait permis de voir, d’accord, de quoi avons-nous vraiment affaire ici? »

Cependant, si nous verrons un nouveau titre MMO de Bethesda à un moment donné, on ne sait pas à ce stade – et étant donné que le studio a actuellement Starfield et The Elder Scrolls VI en préparation, il semble peu probable que nous verrons quelque chose de cette nature. être annoncé de sitôt.

Pour consulter tous les derniers détails sur la date de sortie de Starfield, la date de sortie d’Elder Scrolls 6 et tout ce que nous savons sur les deux jeux PC à venir jusqu’à présent, vous savez où cliquer.

