Bêtes fantastiques: avec Johnny Depp parti, voyez à quoi pourrait ressembler Mads Mikkelson en tant que Grindelwald

À ce stade, tout ce que nous pouvons faire est de nous ramener sur Terre et de nous rappeler que si Mads Mikkelson sonne comme un nouvel acteur génial pour jouer le rôle de Grindelwald, tout cela est toujours en suspens. Bêtes fantastiques 3 Il faut encore trouver un antagoniste définitif, et pour autant que nous sachions, les discussions supposées autour de ce scénario sont soit inexistantes, soit ne se dérouleront pas aussi joyeusement que certains pourraient l’espérer. Cependant, cela n’empêchera pas le monde de rêver du jour où cette nouvelle pourrait devenir réalité, nous donnant une autre raison de craindre et de favoriser le charme diabolique de M. Mikkelson.