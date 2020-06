BET AWARDS 2020 : Voici la liste complète des gagnants de cette année

Il s’agit d’un des évènements les plusimportants du monde de la musique, mais aussi du cinéma. Les organisateurs ont tout de même réussi à nous faire la surprise cette année, malgré la situation actuelle aux États-Unis et la pandémie du Covid-19 dans le monde.

Présidée par l’ancienne co-animatrice de Real, Amanda Seales, cette édition de 2020 a été retransmise en direct dimanche et a également été diffusée sur CBS et BET Her.

On a également pu assister à d’incroyables performances de certains des plus grands noms de la musique, dont Alicia Keys, Chloe x Halle, DaBaby, Jennifer Hudson, John Legend, Lil Wayne, Nas, Questlove et Usher.

Les évènements marquants de cette édition 2020

Pour ouvrir la cérémonie, Public Enemy s’est associé à Nas, Questlove, Black Thought, YG et Rhapsody Team pour une mise à jour 2020 du classique de P.E. « Fight the Power » qui a été suivi de la performance de plusieurs autres stars.

Comme, Alicia Keys qui a interprété une version obsédante de « BeautifulWay to Die », le chanteur John Legendqui s’est inspiré de la puissante performance de « Never Break », Megan TheeStallionqui s’est pavané dans « Girls in the Hood », Jennifer Hudson qui a canalisé Aretha Franklin dans une performance et suivie d’une nouvelle bande-annonce pour Respect, le rappeur Lil Wayne qui a rendu hommage au basketteur Kobe Bryant, et Michelle Obama qui a même fait une apparition, pour remettre le Prix humanitaire 2020 à Beyoncé.