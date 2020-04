Best Shots Review: MANGEZ ET AIMEZ-VOUS

Crédit: Sweeney Boo / Joana Lafuente / David Hopkins (BOOM! Box)



Mangez et aimez-vous

Écrit par Sweeney Boo

Art par Sweeney Boo et Joanna Lafuente

Lettrage de David Hopkins

Publié par BOOM! Boîte

«Évaluation Rama: 8 sur 10

«La dysmorphie corporelle nous empêche de voir comment nous sommes réellement. Mais vous avez le pouvoir de le combattre. «

Lorsque vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? L’écrivain et artiste Sweeney Boo plonge profondément dans cette notion même avec sa bande dessinée, Mangez et aimez-vous. Premier lancement en tant que Kickstarter réussi, les débuts de Boo ont trouvé une maison chez BOOM! Studios.

Un conte sur l’amour de soi, Mangez et aimez-vous est un récit extrêmement brut et axé sur les personnages qui examine la relation de Mindy avec la nourriture, et comment elle affecte ses autres relations interpersonnelles, mais surtout son image d’elle-même.

Après une nuit moche avec sa meilleure amie Shae, Mindy se rend dans son dépanneur préféré pour prendre quelques collations, dont une nouvelle barre chocolatée intitulée d’après le nom du roman graphique. Le chocolat a le pouvoir pour Mindy de revenir aux moments qui avaient défini son lien émotionnel avec la nourriture – un miroir, si vous voulez. Boo prend le temps de parcourir la vie amoureuse de Mindy, ses amitiés et sa relation avec ses parents.

Aucun des personnages secondaires n’est bidimensionnel. Les parents et amis de Mindy n’essaient pas d’être toxiques pour sa santé mentale, mais en même temps, ils ne réalisent pas comment leurs commentaires désinvoltes ont façonné la vision de Mindy sur la nourriture.

Même lorsque Mindy est franc sur ses sentiments, ils ne la prennent pas au sérieux avant qu’il ne soit trop tard. Cela oblige Mindy à se distancier de ces relations. Elle se rend compte qu’elle doit commencer à s’aimer avant de pouvoir retourner dans n’importe quel type de relation – qu’elle soit familiale, romantique ou amicale.

Boo assume à la fois l’écriture et l’art avec les couleurs de Joanna Lafuente. L’œuvre est un peu plus sombre que prévu avec les violets brillants sur la couverture et les crédits. Le dessin au trait intérieur peut parfois être difficile, étant donné le style de dessin animé de Boo. Cela peut être un peu choquant au début étant donné le sujet, mais après quelques pages, il commence à s’adapter au scénario alors que le récit prend une tournure plus sombre.

Tandis que Mangez et aimez-vous est une histoire qui met en vedette la boulimie, Boo ne montre jamais pleinement l’acte du trouble de l’alimentation de Mindy dans son œuvre – elle ne fait intervenir le public qu’avant ou après qu’elle purge. Mindy cache cette partie d’elle-même, alors Boo cache ces moments aux lecteurs. Ceci est un parfait exemple de la façon dont un voyage émotionnel d’un personnage principal peut être affiché non seulement à travers le script, mais aussi visuellement.

Mangez et aimez-vous est un merveilleux début par l’écrivain / artiste Sweeney Boo qui plonge délicatement dans des sujets difficiles comme la frénésie alimentaire, la boulimie et l’estime de soi. C’est une histoire qui montre que s’aimer soi-même prend du temps. Ce n’est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, et vous devrez faire beaucoup de réflexion pour commencer à naviguer sur ce terrain difficile. Vous devez vous aimer avant de pouvoir commencer à aimer les autres.