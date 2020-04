Best Shots Review: FLASH – L’HOMME LE PLUS RAPIDE EN VIE # 1

Crédit: DC



Flash: l’homme le plus rapide vivant # 1

Écrit par Gail Simone

Art de Clayton Henry et Marcelo Maiolo

Lettrage de Rob Leigh

Edité par DC

Évaluation Rama: 6 sur 10

L’initiative «Digital First» de DC est une solution intéressante au problème de la vie moderne – en réutilisant des histoires Géant anthologies pour être «nouveau» pour les lecteurs numériques. Mais les guerriers du mercredi à la recherche de leur correctif ne seront probablement pas trop impressionnés par la sortie ici.

Gail Simone et compagnie ont déployé des efforts solides, mais cela ne ressemble jamais vraiment à un autre épisode de l’émission CW. En raison du manque de poids narratif, Simone accélère le jeu pièce par pièce de Barry Allen dans son sous-titrage et cela nuit à l’histoire dans son ensemble.

Gail Simone est évidemment une écrivaine très talentueuse avec un long palmarès de succès, mais elle ne me vend tout simplement pas sur un Flash one-and-done ici. À son crédit, il y a beaucoup de marques qu’elle doit frapper et elle parvient généralement à toutes les frapper. Pour les gens qui ne connaissent pas complètement Barry Allen, Iris West ou leur monde, Simone doit se plier en quatre pour éliminer cette configuration. Cela laisse malheureusement beaucoup moins de place pour sa confrontation entre King Shark et Flash. Alors, alors qu’elle met en place ce qui semble être une façon amusante pour Barry de gérer la situation dans laquelle il se trouve, tout l’air est retiré lorsque vous réalisez qu’elle n’a plus de place et nous donne une fin délirante.

L’art de Clayton Henry est cependant intuitif et élégant. J’aime la façon dont il communique la super-vitesse de Barry et ses rendus de personnage fonctionnent bien pour l’histoire. Malgré le script de Simone dépassant une grande partie de la page (lettrage de crédit Rob Leigh pour avoir marché sur la corde raide), Henry est toujours en mesure de fournir une grande clarté narrative à la procédure. Mais en même temps, c’est une histoire simple et assez directe. Je ne pense pas que le script de Simone le mette au défi de vraiment faire passer les choses au niveau supérieur et le cadre sans inspiration pour ce problème ne lui donne pas une chance de vraiment fléchir ses muscles.

Dans l’ensemble, cela ressemble à un effort standard de cette équipe créative. Ce n’est pas la meilleure bande dessinée que vous lirez jamais et ce n’est pas la pire. Mais je doute que vous vous en souveniez car les jours de quarantaine continuent de fonctionner ensemble. C’est vraiment dommage car c’est l’occasion pour DC de mettre en lumière leurs personnages et leurs créateurs de manière nouvelle et intéressante, mais il semble qu’il y ait très peu de vision à cette fin. Les finalistes de Flash ou les gens qui espèrent vendre leurs amis et leur famille à l’idée de la bande dessinée pourraient trouver quelque chose à retenir ici, mais dans l’ensemble, c’est vraiment une entrée pratique mais oubliable dans l’histoire de Flash.