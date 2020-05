Best Shots Review: Digital First DÉCÉDÉ: ESPOIR AU BOUT DU MONDE # 1

Crédit: DC



DCeased: L’espoir au bout du monde # 1

Écrit par Tom Taylor

Art de Dustin Nguyen et Rex Lokus

Lettrage de Saida Temofonte

Edité par DC

Compte rendu de David Pepose

«Évaluation Rama: 8 sur 10

L’équation anti-vie poursuit son remaniement impitoyable en avant dans DCeased: L’espoir au bout du monde # 1, tandis que l’écrivain Tom Taylor et l’artiste Dustin Nguyen livrent un interstitiel émouvant qui comble le fossé entre l’apocalypse des super-héros de la première DCeased et sa suite à venir en juin. Raconter l’histoire des yeux de Jimmy Olsen, Taylor et Nguyen permet principalement aux lecteurs de se familiariser avec ce premier épisode, mais en ce qui concerne le réglage de l’humeur, ils font un excellent travail pour obtenir des lecteurs investis.

Évoquant des morceaux de la narration classique de l’homme dans la rue de Kurt Busiek et Alex Ross Merveilles, voir la caractérisation de Taylor du «photographe de guerre» autoproclamé Jimmy Olsen se sent comme un bon candidat pour cet univers, se sentant juste assez distinct de la narration de Lois Lane axée sur les super-héros de la première série. Jimmy chevauche le personnage acolyte maladroit des années Nick Spencer et Matt Fraction jusqu’à la caractérisation folle du photographe de la course de J.Michael Straczynski – il est irrévérencieux un instant, mais calme de façon surnaturelle lorsque les jetons tombent soudainement. Lorsque sa première réaction à regarder le Daily Planet exploser en virus auto-infecté est de prendre une photo, vous voyez vraiment quel personnage intéressant ce serait de suivre jusqu’à la fin du monde.

Cela dit, étant donné la structure tronquée d’une première distribution numérique, une longue période DCeased les lecteurs peuvent avoir l’impression d’avoir déjà vu beaucoup de choses auparavant. Taylor a beaucoup de terrain narratif à couvrir, donc l’utilisation des photos de Jimmy comme une sorte de montage aide à peindre l’essentiel de la série originale explosive, mais aussi émouvante que puisse être la narration, on a parfois l’impression que la version du clip montre la série précédente. Cela dit, Taylor jette une courbe intéressante à la fin du problème, qui montre de manière inquiétante que Jimmy et sa société pourraient ne pas se rendre indemnes dans le nouveau monde.

Mais ce qui est le plus intéressant dans ce livre, c’est l’œuvre de Dustin Nguyen. Un artiste qui est généralement connu pour ses personnages de dessins animés propres, c’est assez impressionnant de voir à quel point il est rugueux et taché de faire ce monde hanté par les zombies. C’est un grand contraste, par exemple, de voir les employés déchaînés de Daily Planet sombrer dans une sorte de gâchis de sang et de cicatrices inhumains, tandis que Jimmy, clair et net, se démarque parmi les autres pour être le seul sans une égratignure. C’est presque une miséricorde pour les lecteurs, qui pourraient être choqués par des représentations horribles de héros emblématiques de DC démembrés et conduits à la folie – Nguyen ajoute tellement de rendu que vous pouvez dire juste en les regardant que nos héros tombés ne sont plus vraiment là.

Pour ceux dont les démangeaisons de super-héros-zombies n’ont pas été suffisamment égratignées par Taylor Unkillables séries, DCeased: L’espoir au bout du monde # 1 sera probablement un bon moyen de vous retenir jusqu’à ce que DCeased: Dead Planet frappe la scène. Taylor continue de trouver de nouveaux angles pour explorer ce nouveau monde sombre, et Nguyen se révèle être l’un des artistes les plus intéressants pour s’attaquer à cet univers déchu de titans déchaînés. Pointant juste un dollar, DCeased: L’espoir au bout du monde # 1 ressemble à une équation anti-vie pour réussir.