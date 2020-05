Best Shots Review: BATMAN – LES AVENTURES CONTINUENT # 3

Crédit: DC



Crédit: DC



Batman: The Adventures Continue # 3

Écrit par Alan Burnett et Paul Dini

Art de Ty Templeton et Monica Kubina

Lettrage de Joshua Reed

Edité par DC

«Évaluation Rama: 7 sur 10

Crédit: DC



Après des débuts chancelants, les écrivains Alan Burnett et Paul Dini et l’artiste Ty Templeton reviennent dans l’univers animé de Dark Knight avec Batman: The Adventures Continue # 3. Et comme pour leur récit précédent, l’équipe créative cherche à élargir le monde de Batman, cette fois en présentant Deathstroke, le Terminator. Le résultat est une nette amélioration, mais il reste à voir s’ils peuvent coller à l’atterrissage.

Pour quelqu’un qui prétend être un loup solitaire, Batman a rassemblé un certain nombre d’acolytes au fil des ans – mais même le Caped Crusader n’est pas au-dessus de quelqu’un chassant la tête de ses subordonnés, alors que Deathstroke essaie de donner à Robin et Batgirl une meilleure offre. Et au crédit de cette équipe créative, leur narration de panneau à panneau semble mieux rythmée que dans leurs deux derniers versements – alors qu’il est toujours un choix mal avisé de faire pression pour des super-vilains géants comme Clayface lorsque vous travaillez avec seulement la moitié de la page réelle immobilier, Burnett et Dini ne surchargent pas Templeton, qui à son tour devient plus créatif avec les mises en page pour faire couler le récit.

Crédit: DC



Cela ne fait pas de mal que l’histoire semble aussi beaucoup plus simple en comparaison cette fois. Bien sûr, la suspension de l’incrédulité est un peu tendue pour quiconque ayant même une vague idée de qui est Slade Wilson, alors que Burnett et Dini le décrivent comme un schmoozer assoiffé plutôt que comme un assassin glacé qu’il s’est avéré être dans toutes les autres incarnations . Il y a de brèves rafales d’action mettant en vedette le Terminator, et même si elles n’ont pas toujours un sens dans le contexte, vous devez applaudir la façon dont Templeton trouve ses pieds dans des quartiers séquentiels si proches.

De plus, parce que nous n’avons pas un fort sentiment de conflit entre Batman et ses coéquipiers, il n’y a pas beaucoup de tension ici quant à savoir si Robin et Batgirl se retourneront contre lui – mais Burnett et Dini obtiennent les grands traits de la le personnage baisse, établissant Robin comme imprudent et Batgirl comme étant négligé. Le concept élevé est peu probable mais toujours viable, et parce qu’il est finalement enraciné dans l’émotion contre l’action, c’est une lecture beaucoup plus engageante.

Crédit: DC



Bien que l’on puisse faire valoir que les autres offres numériques de DC – en particulier Superman: l’homme de demain et Flash: l’homme le plus rapide Alive – faites un meilleur usage de la sérialisation autonome, Batman: The Adventures Continue # 3 ressemble à un effort solide. Cela dit, les préoccupations de l’aventure précédente sont toujours valables – cette intrigue ne va pas particulièrement loin ici, et si Burnett, Dini et Templeton devraient tout résumer dans le chapitre suivant, les lecteurs vont être dans un déception massive. Nous espérons que les yeux de l’équipe n’étaient pas plus grands que leur estomac et que DC leur donnera suffisamment de piste pour apprendre de leurs erreurs précédentes.