Best Shots Rapid-Fire Reviews: VENOM # 25, BATMAN: GOTHAM NIGHTS, # 1, Plus

Salutations, «Lecteurs Rama! Prêt pour vos pellets? Best Shots vous soutient, avec les critiques rapides de cette semaine! Commençons la chronique d’aujourd’hui avec Jittery Justin Partridge, qui jette un œil à Venin # 25…

Venom # 25 (Publié par Marvel Comics; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 6 out of 10): « Venom Island » arrive à une finale très bavarde dans Venin # 25. Utiliser un Perdu-une narration flash-forwarding, l’écrivain Donny Cates amène le dernier exil d’Eddie Brock à une fin décompressée et chargée de dialogue. Alors qu’Eddie Brock est enfin venu au courant des Avengers à propos de la menace imminente de Knull est un élan bienvenu, le chemin que Cates prend pour y arriver semble inutilement long, sapant la réconciliation de longue date entre Eddie et son jeune fils Dylan. Pire encore, la structure sinueuse de ce problème fait aussi vraiment mal à l’artiste Mark Bagley, reléguant ses crayons éclaboussants et expressifs à des grilles de panneaux serrées et à des plans de réaction statiques d’Eddie. Il y a une étincelle amusante d’action gluante et symbiote dans la première moitié de ce vingt-cinquième numéro, car le symbiote Venom contrôlé par Dylan prend la forme d’un puissant T-Rex pour combattre le Carnage agile, mais dès que cela commence, Cates revient aux scènes de «confession» visuellement statiques, sapant davantage le vrai plaisir. Bien que j’apprécie les avancées d’Eddie et Dylan ici, Venin # 25 prend certainement la route panoramique pour y arriver.

Batman: Gotham Nights # 6 (Publié par DC; Review by David Pepose; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Lier la jackasserie YouTube avec les horreurs des paiements médicaux financés par le crowdfunding, Batman: Gotham Nights # 6 n’est pas seulement la meilleure bande dessinée de Mark Russell au milieu des offres numériques de DC – c’est aussi la chose la plus sombre que vous allez lire toute la semaine. Pour chaque faux-edgy « Bruce Wayne est le réel méchant de Gotham « qui a flotté là-bas, Russell lutte contre les fléaux du capitalisme et des inégalités économiques sur Gotham, alors que le Joker élabore son plan le plus insidieux à ce jour – offrir de payer les factures médicales des gens en échange de vidéos de chaos et de périls à travers le ville. L’artiste Viktor Bogdonavic élève l’histoire avec son style adjacent à Capullo, donnant un avantage brutal aux vues surréalistes de Gotham se dégradant. Batman peut gagner la bataille cette fois, mais Russell et Bogdonavic laissent les lecteurs avec un coup de poing, sachant que même l’homme le plus riche de Gotham ne peut pas trouver comment gagner la guerre.

Rogue Planet # 1 (Publié par Oni Press; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Une équipe de prospecteurs spatiaux est confrontée à une horreur cosmique bouleversante Rogue Planet # 1. Debout comme le dernier titre d’horreur appartenant à l’auteur de l’écrivain Cullen Bunn, Rogue Planet raconte l’histoire d’une équipe de malbouffe malchanceuse qui suit un «signal de charge utile» dans les recoins les plus profonds de l’espace. Bien qu’ils espèrent trouver la fortune au lieu de cela, ils trouvent une présence organique hostile, qui avait attiré des milliers de navires à leur mort et consommé les équipages dans une énorme colonne maligne de chair et d’os. Bien que Bunn prenne une piste très clairsemée et utilitaire sur la façon d’introduire notre distribution et la menace, la tension imminente et le choc soudain des débuts de la créature sont très amusants à lire et mettent en place une sorte d’ambiance lovecraftienne de la classe ouvrière que je suis curieux d’en voir plus. Les artistes Andy MacDonald et Nick Filardi font également un excellent travail pour faire vraiment ressortir l’horreur et le paysage stérile de la planète, en insufflant des néons de haute intensité dans les cadres et en donnant à l’aspect général des débuts une sensation déchiquetée de Jeff Lemire. Bien sombre et parfois un peu grossier, Rogue Planet # 1 est un bon moment de science-fiction effrayant.

Amazing Spider-Man # 43 (Publié par Marvel Comics; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 5 out of 10): Après l’histoire émouvante du monstre extraterrestre Gog, c’est à Spider-Man et à Boomerang de l’empêcher de détruire la ville. Ce problème a été sollicité comme une histoire qui change la vie de Peter Parker, mais Amazing Spider-Man # 43 ne gagne pas le battage médiatique. C’est une aventure pleine d’action, avec Spidey réalisant que Gog n’est pas le monstre qu’il pensait être. Mais cela ne suit pas narrativement, puisque Spidey n’a pas été raconté l’histoire d’origine de Gog comme nous, ce qui fait que sa soudaine sympathie pour le méchant sort du champ gauche. Cela dit, l’art de Ryan Ottley brille vraiment avec une action dynamique de Spider-Man ainsi que quelques morceaux comiques avec Gog, bien que le changement de coloristes vers la conclusion du problème soit un peu discordant. Amazing Spider-Man # 43 promis d’être révolutionnaire, mais finit par être oubliable.

Aquaman # 59 (Publié par DC; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 7 out of 10): La fille disparue d’Arthur continue de plonger les océans dans le chaos Aquaman # 59. Mais tandis que l’écrivain Kelly Sue DeConnick fait grand usage des voix tendues mais majestueuses d’Arthur Curry et d’Ocean Master, le rythme de ce volume continue de fonctionner par à-coups. Le mouvement de DeConnick avec cet arc vers le drame de la salle d’audience est admirable, mais le rythme de devoir en disposer toutes les pièces en mouvement entrave à son tour l’intensité et l’énergie globales de celui-ci. Cela dit, l’artiste Robson Rocha, l’encreur Daniel Henriques et le coloriste Romulo Fajardo Jr. continuent de donner aux personnages et aux décors de cette série un aspect plus grand que nature, utilisant la vaste palette de l’océan comme une «scène» pour afficher les pouvoirs impressionnants d’Arthur. Cette énergie costaude est quelque peu atténuée dans les scènes plus expositoires, mais le trio ajoute encore un joli dynamisme et de la richesse aux expressions et au blocage. Ainsi, alors que le «nouvel» Aquaman est toujours amusant en tant qu’homme de premier plan, Aquaman # 59 navigue dans des eaux agitées.

Dead Day # 1 (Publié par AfterShock Comics; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Il est difficile de raconter une histoire de zombie rafraîchissante, en particulier dans un milieu plein d’entre eux, mais l’écrivain Ryan Parrott et l’artiste Evgeny Bornyakov collent l’atterrissage avec Jour de la mort # 1. Situé dans un monde où les morts reviennent à la vie pendant une journée, Parrott fait un excellent travail pour présenter l’opinion sociale divisée sur ces vacances retrouvées, qui ressemblent à un mélange de Purge et de Night of the Living Dead. En se concentrant sur une famille, Parrott donne juste assez d’informations pour exciter les lecteurs à voir comment leurs différents arcs de personnages vont se défaire. L’œuvre d’art fait également un excellent travail en contrastant l’histoire classique des zombies avec une palette de couleurs plus brillantes et en mettant l’accent sur l’expression humaine plus que sur le site horrible des zombies. Des visuels au script, Jour de la mort # 1 se démarque de votre histoire de zombies moyenne, tout en conservant intacts les éléments que nous aimons du genre.

Basketful of Heads # 7 (Publié par DC / Hill House; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Corbeille de têtes # 7 résume l’histoire de Joe Hill et Leomac avec tension et horreur à l’ancienne. S’ouvrant avec June jetée d’un bateau et attachée à une ancre, cette héroïne improbable utilise une hache magique pour se sauver, apportant une punition horrible aux méchants de tous bords. Après une nuit traumatisante – avec de nombreuses têtes coupées et même un doigt perdu – Hill rend hommage au classique Texas Chainsaw Massacre ici, alors que Leomacs termine la série avec quelques pages délicieusement expressives de juin laissant la scène en riant, en hurlant et même en chantant pour elle-même . Avec quelques morceaux de gore et de moralité vraiment troublants, Corbeille de têtes est une histoire de «fille finale» captivante que vous ne voulez pas manquer.