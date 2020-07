Best of Android: Mi-2020 – Quel téléphone offre le plus de valeur?

Tout le monde n’est pas prêt à faire des folies au nord de 1000 $ sur un smartphone. Heureusement, la progression de la technologie signifie qu’il est possible d’obtenir un matériel incroyable qui vous permet de profiter d’une expérience phare pour pas beaucoup d’argent. Qu’il s’agisse d’une configuration de caméra haut de gamme et polyvalente ou de performances de jeu de premier ordre, le matériel axé sur la valeur offre aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix.

Alors que la marchandisation du matériel entraîne des fonctionnalités phares à des prix plus bas, l’interaction entre le matériel et les logiciels devient la plus importante. Il est relativement facile de gifler le matériel, ce qui ne garantit pas à l’acheteur une expérience utilisateur exceptionnelle.

Jetons un coup d’œil aux téléphones qui offrent le meilleur rapport qualité-prix sans compromettre l’expérience utilisateur, car nous couronnons le meilleur gagnant d’Android: valeur mi-2020.

Note de l’éditeur: Si vous vous demandez pourquoi votre téléphone préféré ne figure pas sur cette liste, gardez à l’esprit que seuls les téléphones commercialisés au premier semestre 2020 sont ici. Les téléphones 2019 et les téléphones sortis après la fin du premier semestre 2020 ne sont pas éligibles.

Quoi et pourquoi nous testons

Avis sur Autorité Android sont une combinaison d’une série de batterie exhaustive, de performances, de tests d’affichage, etc. Les actifs incorporels sont tout aussi importants: le logiciel et, plus important encore, l’expérience utilisateur. Le téléphone comprend-il des publicités? À quelle vitesse le fabricant peut-il inclure les mises à jour? À quel point résiste-t-il à la concurrence? Quelle est la disponibilité? Et l’écosystème?

Nous utilisons des outils spécifiques à l’industrie pour tester nos écrans, notre propre test de vitesse G pour l’analyse comparative des performances et un ensemble complet de tests qui repoussent toutes les facettes d’un smartphone. Les informations clés que nous obtenons des tests, combinées à l’expérience utilisateur globale et au prix, nous donnent une bonne idée de la valeur ajoutée d’un téléphone.

Bien sûr, toute catégorie aussi subjective que la valeur vous oblige à faire vos propres jugements, et ce que la sélection de valeur peut ne pas être une bonne affaire pour quelqu’un d’autre. Avant de couronner le prix Best of Android: Mid 2020 pour le meilleur rapport qualité-prix, nous avons limité notre attention uniquement aux appareils qui:

Coût inférieur à 1000 $ (avec une préférence pour les téléphones moins chers) Avoir du matériel actuel ou haut de gamme

Après cela, il est devenu question de savoir quels téléphones étaient les plus performants, tout en réduisant les coûts au minimum.

Les resultats

Il y a eu moins d’appareils sortis en 2020 par rapport aux années précédentes, mais la qualité et la valeur globale de l’offre ont augmenté. Dans tous les segments de prix, les téléphones offrent des performances incroyables, des écrans de haute qualité et plusieurs caméras offrant une configuration d’imagerie polyvalente. Notre sélection d’appareils n’a pas fait exception.

La définition de la valeur varie beaucoup en fonction de ce que le consommateur exige d’un appareil et de ce qu’un téléphone propose à un prix spécifique. Le Poco F2 Pro offre des spécifications haut de gamme à un prix imbattable, mais le LG V60 vous offre une valeur ajoutée comme un incroyable DAC, ce qui en fait un gagnant dans notre catégorie audio – si vous êtes prêt à étirer votre budget.

On pouvait s’y attendre, la liste est dominée par les smartphones phares chinois. Ceux-ci offrent une nomenclature plus faible en supprimant les ajouts superflus, en se concentrant sur les composants éprouvés et, bien sûr, sur les économies d’échelle.

Comme vous pouvez le voir, les performances de l’écran et de la caméra ont tremblé comme le prix peut le suggérer, cependant, le Poco F2 Pro a légèrement surclassé son concurrent le plus proche ici. Entre le Poco F2 Pro et le LG V60, la sélection variait de 500 $ jusqu’à 999 $.

En ce qui concerne les performances des puces, les quatre téléphones ont un score assez bon. Bien sûr, les performances exceptionnelles en termes de cohérence et de performances de pointe soutenues sont le OnePlus 8. Même si le Poco F2 Pro semble avoir un retard par rapport au pack, dans le contexte, les choses ne sont pas si mauvaises – c’est mieux que le vainqueur de l’année dernière, le Google Pixel 3a. Pas trop minable, tout bien considéré. Dans le graphique ci-dessous, les cases vertes contiennent 50% des résultats du test de vitesse G de chaque téléphone; plus la boîte est grande, moins les performances du téléphone sont cohérentes.

Mais la grande mesure que nous examinons ici est la durée de vie de la batterie. Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de performances, le Poco F2 Pro a de loin le meilleur rapport durée de vie de la batterie / coût.

Il convient de souligner que le LG V60 et le Poco F2 Pro sont tous deux d’excellents interprètes en matière d’autonomie de batterie – une mesure souvent mal comprise qui ne suit pas toujours la taille de la cellule. Donc, au prix d’un peu de performances, le Poco F2 Pro est parmi les meilleurs téléphones disponibles pour la durée de vie de la batterie. Pas un mince exploit pour un téléphone de moins de 500 $, si l’on considère que le choix de mise à niveau est presque le double du coût.

Le meilleur d’Android: le gagnant de la valeur mi-2020 est Poco F2 Pro

Le Poco F2 Pro a beaucoup à offrir, malgré le prix. Commençant par le design, la façade tout écran vous offre une grande toile pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et naviguer sur Internet. Le Gorilla Glass 5 et le cadre métallique interagissent magnifiquement pour créer un appareil qui se sent beaucoup plus premium que son prix.

Le Poco F2 Pro offre l’essentiel et va au-delà avec des ajouts comme un blaster IR, une caméra macro bien faite, et oui, une prise casque également.

La société n’a pas non plus lésiné sur les ajouts de fonctionnalités, avec des subtilités comme un blaster IR, une prise en charge double SIM et des capacités audio plutôt bonnes grâce à sa prise casque.

Emballant un chipset Snapdragon 865, les performances sont, bien sûr, aussi bonnes que possible et vous avez une option de 6 Go ou 8 Go de RAM. Peu importe ce que vous lui lancez, le téléphone est plus que capable de le traverser et le multitâche est un jeu d’enfant. Dans notre examen, nous avons constaté que les performances de jeu étaient aussi bonnes que possible avec un hoquet une fois dans le jeu.

Ailleurs, il y a une énorme batterie de 4700 mAh couplée à une charge de 30 W qui offre facilement une autonomie de deux jours. Même sur le devant de l’appareil photo, Poco offre une configuration polyvalente allant d’un appareil photo primaire 64MP, d’un tireur ultra large 13MP, d’un appareil photo à détection de profondeur et d’un téléobjectif macro 5MP plutôt impressionnant.

MIUI a parcouru un long chemin et couplé à l’optimisation fluide et onctueuse de Poco Launcher, il offre une très bonne sinon une excellente expérience utilisateur. Contrairement aux marchés comme l’Inde, MIUI n’est pas livré avec des logiciels publicitaires à l’échelle mondiale, ce qui en fait une recommandation facile si vous n’êtes pas trop inquiet d’une expérience utilisateur de type Android.

Le Poco F2 Pro offre une expérience utilisateur exceptionnelle en réduisant la graisse et en adhérant aux choses qui font un excellent smartphone – performances, batterie et appareil photo.

Autrement dit, le Poco F2 Pro vous donne tous les bits importants d’un produit phare actuel tout en éliminant les peluches. C’est de la valeur ici.

Finalistes: OnePlus 8 et Realme X50 Pro

Le OnePlus 8, un favori des fans, s’est également approché, mais il est impossible de contourner le fait que l’absence d’une prise casque, d’une caméra macro de qualité inférieure et d’un prix nettement plus élevé ne font tout simplement pas autant de proposition de valeur . Et si vous aimez un écran étendu, la caméra motorisée du Poco F2 Pro devance définitivement la découpe de la caméra sur le OnePlus 8.

Le Realme X50 Pro est une bête d’un appareil qui correspond au Poco F2 Pro dans les spécifications clés. En fait, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des caméras à double selfie, il avance même devant le Poco F2 Pro dans quelques domaines.

Cependant, l’absence d’une prise casque, une qualité d’image incertaine, une batterie beaucoup plus petite et les 100 $ supplémentaires facturés au prix sont des inconvénients.

Tout bien considéré, le Poco F2 Pro offre toujours une meilleure valeur et obtient simplement des scores plus élevés dans nos tests objectifs.

Une note spéciale sur l’Apple iPhone SE

Un iPhone dans une des meilleures listes d’Android? Ici à Autorité Android, nos lecteurs passent avant tout et il est de notre devoir de présenter les meilleures options du marché. En fin de compte, l’iPhone SE à 400 $ apporte la chaleur aux produits phares Android. C’est pourquoi nous l’avons répertorié comme une « mention honorable », comme alternative aux téléphones Android axés sur la valeur que nous avons mentionnés.

Non seulement l’iPhone SE possède le même chipset Snapdragon 865 que l’iPhone haut de gamme et un très bon appareil photo, mais il est également très abordable. Entre d’excellentes applications, un écosystème tentaculaire, ainsi que cette taille mignonne comme un bouton, l’iPhone SE est une excellente alternative si vous recherchez quelque chose de différent avec un virage axé sur la valeur.

