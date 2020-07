Best of Android: Mi-2020 – Le meilleur téléphone Android de 2020 jusqu’à présent est…

En tant qu’industrie – et aussi en tant que consommateurs – nous calculons souvent le «meilleur» comme une réponse évidente à une équation simple: plus est égal à mieux. Plus de caméras, plus de RAM, plus de coches sur une fiche technique. Nous basculons entre le fait de penser que le meilleur est ce qui est le plus cher et un produit similaire dont nous nous attendons en quelque sorte à un prix inférieur à ce qu’il en coûte au fabricant pour le fabriquer.

Parfois, vous en avez pour votre argent – ou plus – et parfois vous payez trop cher. Cela n’a jamais été aussi évident que lorsqu’une pandémie mondiale coïncide avec l’arrivée du silicium 5G. Ces deux facteurs, ainsi que la marchandisation des smartphones, ont contribué à pousser les prix phares encore plus au nord.

Comme pour beaucoup de choses, cependant, pour aller au cœur du problème, vous devez creuser un peu plus.

Le meilleur sur le papier n’est pas très bon si tout se brise une fois sorti de la boîte, et la chose la plus chère n’est pas forcément la meilleure. C’est pourquoi cette année, les données brutes de Autorité Android«Les tests objectifs ont été combinés avec des considérations du monde réel qui peuvent et affectent souvent ce qui est vraiment le meilleur.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones Android

Comment nous avons décidé et pourquoi

Pour nous aider à décider comment les performances objectives s’inscrivent dans le grand schéma des choses, nous avons posé quelques questions supplémentaires pour déterminer notre gagnant global Best of Android: mi-2020.

Le produit est-il largement disponible via des canaux réputés? Peut-il être acheté déverrouillé, via des opérateurs ou les deux? L’entreprise a-t-elle mis en place un service client et une assistance significatifs en cas de problème? Quelle est la probabilité que les bogues soient corrigés? Existe-t-il des options à meilleur prix qui font à peu près la même chose ou même plus? Quelle est la qualité de fabrication? Avez-vous la garantie des mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité et à quel point le logiciel est-il bon, stable et convivial?

Pour calculer notre gagnant global, nous avons combiné les résultats de nos tests objectifs avec les réponses certes compliquées aux questions ci-dessus. (Si vous souhaitez voir comment les résultats objectifs accumulés se sont déroulés, allez au bas de cet article) Une fois que nous avons combiné les résultats de considérations objectives et réelles, nous avions suffisamment de points de données pour couronner avec confiance le meilleur de l’ensemble. Android: gagnant mi-2020.

Note de l’éditeur: Si vous vous demandez pourquoi vous ne voyez pas votre téléphone préféré ici, n’oubliez pas que seuls les principaux téléphones commercialisés au cours du premier semestre de 2020 ont été inclus. Les téléphones de fin 2019 et ceux qui atteignaient les étagères après le 30 juin 2020 n’étaient pas éligibles.

Meilleur d’Android: Gagnant du Choix de l’éditeur mi-2020 – OnePlus 8 Pro

En fin de compte, nous avons eu un gagnant clair: le OnePlus 8 Pro. Parfois, le meilleur d’Android se résume à une finition photo, mais pas cette année. Le produit phare 2020 controversé plus cher de OnePlus a affiché une avance convaincante, même au téléphone à la deuxième place du classement général, le Samsung Galaxy S20 Plus.

Comme les années précédentes, Samsung s’est bien classé, pas nécessairement en remportant quoi que ce soit, mais en se classant constamment très haut dans tous les domaines.

Mais OnePlus était tout aussi cohérent, offre une meilleure proposition de valeur et a remporté la victoire absolue dans nos catégories d’affichage et de performance. C’est un acte très difficile à suivre. Le OnePlus 8 Pro s’est également classé très haut pour la qualité des logiciels, de la conception et de la construction (souvent juste devant la série S20).

Parfois, il s’agit d’une finition photo, mais pas cette année. Le OnePlus 8 Pro a gagné de manière convaincante.

Cependant, le S20 Plus a devancé le OnePlus 8 Pro dans certaines de nos catégories supplémentaires, y compris la disponibilité et la réputation de la marque / le support client. Avec un peu de chance, ces lacunes pourraient aider à fournir une feuille de route pour ce que OnePlus devrait résoudre à l’avenir.

(Si vous voulez voir les meilleurs résultats pour chacune des catégories supplémentaires que nous avons prises en compte afin de couronner notre grand gagnant, allez au bas de cet article. Vous pouvez également revoir chacun de nos articles de catégorie objectif, liés tout en bas, pour en savoir plus sur les classements dans ces catégories.)

En relation: Comment les prix OnePlus ont changé au fil des ans

Ce que tout cela signifie

Pour une entreprise qui a fait ses débuts en lançant tout ce qu’elle pouvait sur une fiche technique tout en maintenant un prix bas, le OnePlus 8 Pro prouve que le meilleur téléphone est plus que la simple somme de ses pièces. Bien que beaucoup d’entre nous aient initialement reculé devant le prix plus élevé, il est difficile de dire que ce n’était pas justifié avec un résultat comme celui-ci.

OnePlus a promis un tueur phare il y a des années, mais n’a jamais vraiment tenu cette promesse jusqu’à présent. Le OnePlus 8 Pro coûte peut-être trois fois plus cher que le OnePlus One, mais il reste nettement moins cher que le Galaxy S20 Plus et, à notre avis, représente le meilleur choix pour le moment.

OnePlus a promis un tueur phare il y a des années, mais n’a jamais vraiment tenu cette promesse jusqu’à présent.

Le OnePlus 8 Pro, qui sort le meilleur d’Android: mi-2020, témoigne de l’ascension de OnePlus d’une marque enthousiaste négligée à un fabricant grand public de classe mondiale. Rares étaient ceux qui s’attendaient sérieusement à ce que OnePlus affronte Samsung et gagne en seulement six ans. Samsung peut encore dominer à l’échelle mondiale, mais OnePlus a clairement une stratégie gagnante entre les mains.

Parce que personne n’est jamais d’accord sur tout – les lauréats des Oscars, Yanny / Laurel, la fin des Sopranos, les hamburgers contre pizza – nous aimerions savoir ce que vous pensez avoir dû gagner ou quels autres facteurs nous aurions dû considérer. Les smartphones évoluent, de même que notre évaluation d’eux, de sorte que vos suggestions pourraient bien se retrouver dans les récompenses de fin d’année.

Mais d’abord, préparez-vous à voter pour votre téléphone préféré sorti au premier semestre 2020 lorsque notre vote Best of Android: le choix du lecteur mi-2020 débutera le dimanche 19 juillet!

OnePlus 8 Pro Produit phare du tueur OnePlus a grandi. Avec le OnePlus 8 Pro, vous obtenez un produit phare sans faille, avec toutes les cloches et sifflets. Des spécifications puissantes, un écran incroyable, une charge sans fil rapide et une résistance à l’eau font du OnePlus 8 Pro une excellente alternative au Galaxy S20 Plus, et c’est jusqu’à 300 $ moins cher.

Depuis la date limite d’éligibilité au 30 juin dans Best of Android: mi-2020, nous avons déjà le Sony Xperia 1 II, l’Asus ROG Phone 3, le Google Pixel 4a, OnePlus Nord et les nouvelles versions d’Oppo et Vivo. à l’horizon, sans oublier le Samsung Galaxy Note 20 et plus. Comme toujours, nos prix Best of Android d’une année complète vont être très disputés!

Voici les cinq meilleurs finalistes pour chaque catégorie supplémentaire de BoA: mi-2020:

Valeur globale: Poco F2 Pro OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Realme X50 Pro LG V60

Logiciel: OnePlus 8 Pro / OnePlus 8 Série Samsung Galaxy S20 Moto Edge Plus Xiaomi Mi 10 Pro Série Oppo Find X2 Pro / Huawei P40 (à égalité)

Disponibilité (débloqué + opérateur): Samsung Galaxy S20 series OnePlus 8 Pro / OnePlus 8 LG V60 Série Huawei P40 Moto Edge Plus / Oppo Find X2 Pro (à égalité)

Conception / qualité de construction: OnePlus 8 Pro / OnePlus 8 Série Samsung Galaxy S20 Série Huawei P40 Oppo Find X2 Pro LG V60

Réputation / service client: Samsung OnePlus LG Motorola Huawei

Test objectif: Poco F2 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Huawei P40 Pro Plus LG V60 OnePlus 8 Pro

Résultat global combiné: OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S20 Plus OnePlus 8 Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20

Revisitez le meilleur d’Android: récompenses mi-2020 pour chaque catégorie d’objectifs: