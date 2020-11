Best Buy PS5 et XSX Stock sera en ligne uniquement jusqu’en 2021

Poolex Pompe à chaleur Poolex Silverline Full Inverter Modèle - Fi 210 - jusqu’à 110m3

Pompe à chaleur Poolex Silverline Full Inverter Plus silencieuse - Plus économique Technologie Full Inverter La technologie Full Inverter indique que le compresseur multi-fréquences et le ventilateur vont adapter leur fonctionnement et faire varier leur vitesse pour délivrer la puissance la plus adaptée à la