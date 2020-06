Best Buy offre des remises importantes sur le haut-parleur intelligent Amazon Echo Show (2e génération) avec Alexa

Amazon organise une vente sur son Enceintes intelligentes Echo Show, mais si vous préférez Best Buy comme lieu de magasinage incontournable, nous sommes là pour vous informer que le détaillant américain associe bon nombre de ces offres. Celui que nous pensons qu’il ferait un bon investissement, concerne l’Amazon Echo Show (2e génération), qui est beaucoup moins cher que d’habitude.Malheureusement, il y a un inconvénient à cet accord qui pourrait détourner de nombreuses personnes. Pour obtenir un rabais de 100 $ sur l’Amazon Echo Show (2e génération), vous devrez en acheter deux. Best Buy propose maintenant un forfait 1 + 1 pour seulement 360 $, bien que le forfait ne coûte généralement pas moins de 460 $.

Si cela ne vous pose aucun problème, vous pouvez continuer et cliquer sur le lien ci-dessous. Gardez à l’esprit que l’Amazon Echo Show (2e génération) est l’un des plus grands haut-parleurs intelligents disponibles sur le marché, grâce à l’énorme écran HD de 10 pouces.

L’Echo Show (2e génération) comprend la prise en charge d’Amazon Alexa, un concentrateur de maison intelligente intégré et des haut-parleurs améliorés. Il vous permettra de passer des appels vidéo mains libres et d’envoyer des messages. De plus, l’Echo Show (2e génération) est compatible avec les services de streaming de musique les plus importants, y compris Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora, SiriusXM, TuneIn et iHeartRadio.