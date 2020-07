Best Buy lance les soldes d’été, voici les meilleures offres Apple

Best Buy a récemment lancé une énorme vente d’été qui se termine à la fin de la journée. Des dizaines de produits technologiques sont désormais en vente, notamment des smartphones, des tablettes et des écouteurs de marques prestigieuses telles que Apple, Google et Samsung Nous allons mettre en évidence trois offres que vous voudrez peut-être consulter: Apple iPhone 11, Apple AirPods et Apple HomePod. Tous les trois bénéficient de réductions intéressantes pour une durée limitée, donc si vous envisagez l’une d’entre elles, voici combien vous économiserez.

Tout d’abord, nous avons le Apple iPhone 11 et ses grands frères, le iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, qui vient avec quelques cadeaux comme Apple Music et Apple News gratuits pendant quatre mois (nouveaux abonnés uniquement).

Les trois modèles Apple iPhone 11 coûtent 125 $ de réduction, mais ils nécessitent une activation qualifiée pour Verizon. En gros, vous paierez aussi bas que 23,95 $ par mois pour l’Apple iPhone 11 64 Go au lieu de 29,17 $. Le moins cher Apple iPhone 11 Pro Max est maintenant disponible pour 41,66 $ par mois (généralement 45,83 $ / mois), tandis que le Apple iPhone Pro peut être acheté pour 37,49 $ par mois (généralement 41,67 $ / mois).

Si vous êtes à la recherche d’une paire d’AirPods, nous avons non pas une, mais trois offres pour vous. le Les AirPods Pro d’Apple bénéficient d’une réduction de 15 $ chez Best Buy, tandis que les Les AirPods avec boîtier de chargement ne coûtent que 135 $ (25 $ de réduction). Enfin, vous économisez 20 $ si vous optez pour les AirPods avec boîtier de chargement sans fil.

En ce qui concerne le haut-parleur intelligent d’Apple, vous pouvez prenez un Apple HomePod pour seulement 200 $, ce qui signifie que vous économiserez 100 $. Toutes les offres ci-dessus, pas seulement celles impliquant l’iPhone 11 de Verizon, sont accompagnées d’abonnements gratuits Apple Music et Apple News pour les nouveaux arrivants aux services.