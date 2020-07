Best Buy a le Samsung Galaxy A71 5G débloqué en vente à un prix réduit dès le départ

Samsung a récemment pris l’habitude de publier des smartphones milieu de gamme sur certains opérateurs avant de vendre les mêmes appareils déverrouillés aux États-Unis, et bien que le Le Galaxy A71 5G est un mid-ranger assez spécial, le 6,7 pouces ne fait pas exception à cette règle.

Plusieurs semaines et un tas de Des offres intéressantes pour les transporteurs plus tard, le Samsung Galaxy A71 5G est enfin à gagner dans une variante déverrouillée, bien que curieusement, ledit modèle ne semble pas encore disponible directement auprès du fabricant du téléphone.

Au lieu de cela, vous pouvez actuellement obtenir l’appareil alimenté par Snapdragon 765 chez Best Buy dès maintenant ou pré-commander une unité auprès de B&H Photo Video, où aucune date de sortie spécifique n’est malheureusement indiquée. Il existe également des remises sur l’activation de l’opérateur qui fonctionnent en faveur de Best Buy, bien qu’elles ne soient évidemment pas aussi drastiques que la dernière baisse de prix disponible via T-Mobile, par exemple.

Si vous choisissez d’activer le Galaxy A71 5G sur Verizon, AT&T ou Sprint lors de la commande du téléphone auprès de Best Buy, bien sûr, l’appareil restera techniquement déverrouillé, vous permettant de changer d’opérateur de réseau mobile sans sauter à travers trop de cerceaux tout en vous rasant. à 150 $ de rabais sur le prix courant de 599,99 $. C’est avec une activation Sprint, remarquez, alors que les clients Verizon et AT&T cherchent à économiser 100 $ et à cracher 499,99 $.

Le combiné entièrement déverrouillé et sans engagement peut être acheté pour 600 dollars, ce qui correspond parfaitement au PDSF du LG Velvet 5G. Mais ce tourne-tête particulier n’est pas disponible aux États-Unis déverrouillé au moment de la rédaction de cet article, il pourrait donc valoir la peine de comparer le Galaxy A71 5G avec le non-Plus. Motorola Edge 5G à la place.

Le 6,7 pouces agressivement courbé de Moto est techniquement au prix de 700 $, récupérer 500 $ sans conditions attachées dans une configuration de stockage de 256 Go pendant une durée limitée. L’A71 est livré avec la moitié de cette salle de stockage numérique locale et le même nombre de RAM de 6 Go, ainsi que la même capacité de batterie de 4500 mAh et, naturellement, le même chipset de milieu de gamme supérieur.

Les deux téléphones compatibles 5G ont également le même nombre de caméras orientées vers l’arrière, mais le Galaxy A71 combine son tireur principal 64MP avec un objectif ultra grand angle 12MP, un vivaneau macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP par opposition à un 8- téléobjectif mégapixel, caméra ultra grand angle 16MP et capteur 3D ToF. Ce n’est pas un choix facile, et cela devient encore plus difficile si vous considérez également le peu plus coûteux OnePlus 8 5G.