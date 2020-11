Bernhard Langer ajoute une dernière insulte à Bryson DeChambeau

Bryson DeChambeau a blâmé le vertige pour sa mauvaise performance au Masters, qui s’est terminée avec le favori d’avant-tournoi battu par un joueur de 63 ans.

Bernhard Langer, le champion de 1985 et 1993, a terminé d’un coup devant DeChambeau, créant sa propre pièce d’histoire en devenant le joueur le plus âgé à avoir fait la coupe au Masters.

DeChambeau a fait la une des journaux avant le tournoi, déclarant que le parcours était une normale 67 pour lui, en raison de l’énorme distance à laquelle il frappe le ballon.

Cette citation est revenue le hanter au 13e trou jeudi, lorsque l’Américain a cardé un double bogey sept.

Tout comme Greg Norman n’a jamais vécu ses fameuses remarques après l’Open Championship de 1993, les commentaires par 67 de DeChambeau ne manqueront pas de le traîner aussi longtemps qu’il lui faudra pour gagner à Augusta National.

Bryson DeChambeau avec Bernhard Langer lors de la finale des Masters. (Getty)

« Je ne suis pas une personne qui se vante, mais je suis impressionné par la façon dont j’ai frappé la balle de golf aujourd’hui. C’était tout simplement parfait », a déclaré Norman après avoir remporté son deuxième majeur, il y a près de trois décennies. Dans un signe que vous ne tentez pas le destin, il n’a jamais gagné un autre majeur après que ces mots aient été prononcés.

Avec la pandémie COVID-19 qui fait des ravages avec le calendrier du golf cette année, le prochain tournoi majeur aura lieu, vous l’avez deviné, à Augusta National, en avril de l’année prochaine, ce qui signifie que les commentaires de DeChambeau seront à nouveau au centre des préoccupations.

Des rounds de 70-74-69-73 ont laissé DeChambeau à 18 coups de distance derrière le vainqueur Dustin Johnson, une marge de réprimande pour le joueur de 27 ans, qui, à l’adolescence, aurait dit à son père qu’il changerait le jeu de golf. .

« Je dois arranger tout ce qui se passe ici », a déclaré DeChambeau en indiquant sa tête.

« Je n’en ai aucune idée. Juste des vertiges. C’est seulement quand je vais de bas en haut, donc je ne peux même pas penser et parler maintenant. Mais c’est juste ce qui se passe, je descends et monte et mon cerveau devient tout désorienté.

Bryson DeChambeau. (Getty)

« Il y a eu de nombreuses fois où j’étais au-dessus (le ballon) et je me sentais juste super mal à l’aise. Je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas voir la ligne. C’était vraiment bizarre. J’ai raté beaucoup de putts aujourd’hui. »

Le champion de l’US Open a pris sa revanche sur le 13e trou lors de sa dernière manche, réussissant presque son deuxième coup sur le chemin d’un aigle, mais cela a été compensé par un autre double bogey, cette fois au cinquième trou. Il a également fait un triple bogey sept au deuxième tour.

Les symptômes ont conduit DeChambeau à être testé pour COVID-19 pendant le tournoi, qui est revenu clairement.

Bryson DeChambeau cherche sa balle au 13e trou lors du premier tour. (AP)

Indépendamment de la raison pour laquelle il a eu du mal, l’Américain le considère comme une occasion manquée de remporter la veste verte.

« Oh, absolument. Au début de la semaine, je sentais que je pourrais avoir une grande chance de gagner le tournoi si je viens de jouer mon jeu », a-t-il déclaré.

« Shoot, j’ai fait assez d’oiseaux cette semaine et d’aigles pour avoir une chance de gagner.

« De nombreux facteurs étaient en jeu, mais avoir toute cette adversité et tout de même finir un peu décent et être sous la normale pour la semaine est génial, même si j’ai l’impression d’avoir tourné 15 pour la semaine, vraiment, pour être honnête avec toi. C’était une de ces choses, une de ces semaines. «