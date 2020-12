Bernd Schuster sur Maradona: « Barcelone l’a détruit »

L’ancien joueur national Bernd Schuster n’aura que de bons souvenirs de feu Diego Maradona. « J’ai été et je me sens toujours comme les Argentins, qui lui pardonnent tout. J’ai repoussé ses faux pas, ce n’était pas Diego pour moi », a déclaré le joueur de 60 ans. Image de sport.

Schuster et Maradona ont joué ensemble pour le FC Barcelone entre 1982 et 1984. Maradona n’a jamais trouvé la deuxième maison à Barcelone, qu’il trouverait plus tard au SSC Napoli. « Un moment est venu où cela est devenu insupportable pour Diego », a déclaré Schuster, rappelant l’intérêt croissant des médias.

« Ils ont exagéré, ils l’ont poursuivi, ils l’ont poursuivi. » C’était « la grosse erreur » de la « ville, du club, de nous tous », a ajouté Schuster: « Nous ne savions pas comment prendre soin de lui. Au lieu de le protéger, Barcelone l’a détruit. »

Schuster et Maradona partageaient même une chambre au Barca – mais ils n’avaient pas vu grand-chose. « En tant qu’Allemand, je me suis couché tôt et je me suis levé tôt. Avec Diego, cela prenait souvent un peu plus de temps le soir », a déclaré l’ex-champion d’Europe: « Moi, par contre, j’étais très calme à 7 heures du matin quand je m’habillais avant le petit-déjeuner, j’ai le matin passé à l’extérieur de la pièce. «