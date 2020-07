Arsenal Premier League : Bernd Leno revient après sa blessure

Pour Bernd Leno d’Arsenal, la saison en Premier League anglaise était probablement terminée, mais le joueur de 28 ans a été épargné de la blessure grave redoutée.

Comme les Gunners l’ont annoncé mardi soir, Leno a contracté un étirement ligamentaire modéré du genou droit lors du match de championnat à Brighton & Hove Albion samedi. Dans quatre à six semaines, l’ancien joueur de Leverkusen reprendra l’entraînement complet.

Thank you for your support and getting well wishes. I’m going to work hard to come back on the pitch as soon as possible 💪🏽😃 #COYG pic.twitter.com/fwGFM8mo4W