Berkay Özcan l’emporte à Basaksehir contre Manchester United: « Je suis partant pour ça! »

Il y a un peu plus d’un an, Berkay Özcan jouait en deuxième division au HSV, mais maintenant il est un habitué de la Ligue des champions à Basaksehir et a réalisé quelque chose d’historique avec les champions turcs contre Manchester United mercredi. Tout a commencé avec un objectif à la fois étonné, ravi et en même temps irrité.

Paul Scholes, Rio Ferdinand et Robin van Persie disputent 1269 matchs de compétition pour Manchester United, mais ils n’avaient jamais rien vu de tel que leurs Red Devils mercredi soir. « Comme le football U10. Embarrassant! », A grondé Scholes, par exemple, tandis que Ferdinand était « complètement sidéré » par ce qui s’est passé à la 12e minute du match. Stade Basaksehir Fatih Terim s’était produit.

Un seul long ballon d’Edin Visca de son propre seize (!) Lever toute la défense de United, l’ex-Hoffenheim Demba Ba a été autorisé à courir vers le but des invités de sa propre moitié et exécuté à froid.

« Impardonnable », a déclaré l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer au comportement défensif désastreux de son équipe. Pour van Persie, c’était juste « vraiment mauvais ». Il ne se souvenait pas « d’avoir vu un but comme celui-ci ».

Berkay Özcan est celui qui était beaucoup plus satisfait des champions turcs en titre 1-0. Le natif de Karlsruhe joue pour les Turcs depuis l’été dernier et après une première saison pas tout à fait simple avec peu de temps de jeu, il est au moins en Ligue des champions sous l’entraîneur Okan Buruk.

Özcan de Basaksehir « brièvement perplexe » par le désastre défensif de United

« Dans la situation « , a-t-il déclaré après le match SPOX et Goal, « J’ai été stupéfait pendant un moment, mais ensuite je m’en fichais vraiment et j’espérais juste que Demba ramènerait le ballon ». Le vétéran de 34 ans a fait cela, inaugurant la première victoire de Basaksehir en Ligue des champions dans l’histoire du club.

Une victoire qui n’a pas été une surprise totale pour Özcan, né à Karlsruhe et devenu professionnel de la Bundesliga au VfB Stuttgart, après tout, après un faux départ en Süper Lig avec trois victoires consécutives, ils étaient «de retour sur la bonne voie». Avoir aussi Basaksehir « déjà montré contre Leipzig et Paris que l’on peut suivre ».

Alors qu’il n’y avait rien à gagner contre RB (0: 2) et le PSG (0: 2) malgré de nombreuses chances et de bonnes phases, Ba, Özcan et Cie ont désormais renversé l’ancien leader du groupe H. As « rmérite noblement « , le jeune de 22 ans a classé le trio et spécule qu’il est n’étaient pas les derniers points de la phase de groupes.

Özcan a reçu des éloges particuliers après le match de l’entraîneur Buruk, dans lequel il a marqué des points avec sa «dynamique» contre les Red Devils. Ce n’est pas sans raison qu’il a mis en évidence le milieu de terrain central après la victoire 2-1 de mercredi.

Özcan était de loin la passe la plus sûre du côté d’Istanbul (taux de réussite de 92%) et a également impressionné par un duel solide (80% gagné).

© Burak Kara / Getty Images

Özcan ralentit Bruno Fernandes: « Je suis partant pour ça! »

La vie et le travail du meneur de jeu de United, Bruno Fernandes sur le terrain, en ont visiblement souffert et dès que les cercles du Portugais, qui a marqué 28 points de buteur insensés en 32 matchs depuis son déménagement l’hiver dernier, se rétrécissent, peu de choses fonctionnera à Manchester United.

Et donc Özcan, qui doit encore attendre son premier but de participation à Basaksehir, n’a pas forcément eu la moindre part dans le coup d’État sensationnel des Turcs. Ce sont des joueurs comme Bruno Fernandes, qui sous Solskjaer est le cœur de l’offensive United et la composante la plus importante, avec lesquels Özcan aimerait continuer à rivaliser.

« Une fois que vous avez joué la Ligue des champions, vous ne voulez plus jamais vous en passer », explique-t-il:« Vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde, vous pouvez vous mesurer à eux et voir à quel niveau vous êtes vous-même ».

De ses précédents adversaires, il se souvient particulièrement de Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. Soyez lui « énorme en raison de sa vitesse et de sa force de dribble « remarqué. Arrêter des stars comme Mbappe ou Neymar est »un défi pour tout le monde », déclare Özcan,« mais c’est tout ce que veut dire la Ligue des champions. Je suis partant pour ça. «

Ligue des champions: tableau du groupe H avec Basaksehir

espace Équipe Sp S U N T g Diff P 1 Manchester United 3 2 1 8 3 +5 6 2 RB Leipzig 3 2 1 4 6 -2 6 3 Paris Saint-Germain 3 1 2 4 4 +0 3 4 Istanbul Basaksehir 3 1 2 2 5 -3 3

Özcan débute en tant que joueur offensif au VfB Stuttgart

«Arrêter l’adversaire» n’était en fait pas ce pour quoi Özcan a été formé pendant de nombreuses années dans la jeunesse du VfB Stuttgart. Là, il a joué dans les U17 et U19 pour la plupart comme un dix ou même comme un tip suspendu – et même tout à fait passable. 20 buts et 21 passes décisives en 65 matchs dans tous les groupes d’âge parlent d’eux-mêmes.

Mais déjà dans sa première saison professionnelle, l’entraîneur de l’époque de Stuttgart, Hannes Wolf, lui a ordonné de reprendre un poste, ce qui n’a initialement pas affecté sa promotion. Özcan a été appelé de temps en temps dans les U19, mais était toujours un invité régulier dans l’équipe professionnelle et même dans le onze de départ.

Cela ne devint plus difficile pour Özcan que lorsque Wolf fut libéré des Souabes et que Tayfun Korkut prit la tête à sa place. Korkut a poussé à plusieurs reprises le joueur de 20 ans dans la 2e équipe. En fin de compte, Özcan s’est rendu au HSV en janvier 2019, où son sponsor de Stuttgart, Wolf, avait pris la relève en tant qu’entraîneur.

Dans la seconde moitié de la saison, Özcan était tête de série en Ligue hanséatique, mais l’équipe a échoué à sa promotion en Bundesliga à la fin de la saison. Wolf a dû repartir et Özcan est parti avec lui.

© imago images

Özcan échoue au HSV: « Got signaux »

« J’ai reçu des signaux indiquant que le nouvel entraîneur (Dieter Hecking, d. Rouge.) ne planifierait pas avec moi », a déclaré Özcan dans une interview avec Sport1: « Puis vint la grande chance à Basaksehir, qui avait déjà essayé de m’aider. »

«Fui d’Allemagne», dit-il, il ne l’était pas et il est toujours en contact avec certaines personnes à HSV. Cependant, il ne regrette pas le déménagement, initialement prêté et finalement réglé cet été.

« Je n’ai pas été promu avec HSV et maintenant je suis autorisé à jouer la Ligue des champions. Rétrospectivement, cette décision était la bonne décision », dit-il. Et Bruno Fernandes et Manchester United en ont particulièrement souffert mercredi.