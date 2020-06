Benji Marshall impliqué dans un «incident de distanciation sociale» avec une journaliste

Les Wests Tigers ont été signalés pour un incident de biosécurité impliquant le co-capitaine Benji Marshall.

Le vétéran cinq-huitième a été renvoyé chez lui pour s’isoler après avoir approché la journaliste de Seven News Michelle Bishop et échangé un câlin amical et un baiser sur la joue dans le parking.

Selon les règles strictes de biosécurité de la LNR, Marshall restera à la maison jeudi pendant que le journaliste subit un test COVID-19 et l’affaire a été signalée à la LNR.

Dans un communiqué, le club a déclaré qu’en supposant qu’un résultat négatif soit retourné, aucune autre action ne sera requise par Marshall ou Wests Tigers.

Pendant ce temps, le demi-arrière Luke Brooks a déclaré que toute l’équipe des Wests Tigers était au courant après la rétrogradation surprise de l’ancien joueur mondial de l’année Marshall après la défaite du week-end contre Gold Coast.

« Surtout avec le retrait de quelqu’un de son nom, cela montre que personne n’est en sécurité si nous ne jouons pas assez bien », a déclaré Brooks.

« Il y a toute une autre équipe de réserve qui s’entraîne très bien en ce moment et qui est prête à entrer sur le côté. »

Même à 35 ans, Marshall est deuxième dans le décompte des médailles Dally M après quatre manches de la compétition.

« Il joue définitivement du bon foot », a déclaré Brooks.

Marshall a été abandonné après la performance de la semaine dernière. (AAP)

« Je pensais qu’il était l’un de nos meilleurs joueurs la semaine dernière contre les Sharks, mais de toute évidence, notre équipe n’était pas assez bonne contre les Titans. Je suppose qu’il en a pris le poids. »

Brooks a été moins surpris de voir Marshall prendre sa rétrogradation sur le menton, l’ancien capitaine du test néo-zélandais jurant de se frayer un chemin pour revenir dans l’alignement de départ.

« Il est venu s’entraîner aujourd’hui et il a vraiment montré la voie », a déclaré Brooks.

« Donc ce n’est pas ce genre de joueur qui va bouder.

« Il a continué son travail et c’est une longue saison et on ne sait jamais ce qui peut arriver en ligue de rugby. Vous pourriez être de retour dans l’équipe la semaine prochaine. »

-avec AAP