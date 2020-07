Benjamin Pavard interrompt l’entraînement de l’équipe et sera probablement hors de combat pendant des semaines

Sennheiser Memory Mic micro/enregistreur sans fil

Le Memory Mic de Sennheiser est un micro sans fil équipé du Bluetooth et conçu pour réaliser des enregistrements avec des appareils iOS et Android. De plus, même si le Memory Mic se trouve hors de portée, il continue d'enregistrer et synchronisera l'audio et la vidéo dès qu'il sera de nouveau à portée.